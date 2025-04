Científicos vencen a la naturaleza: trajeron de vuelta a un majestuoso lobo de la extinción

Posteriormente, recolectaron células de muestras de sangre de lobos grises vivos, un método menos invasivo que el utilizado para la oveja Dolly. Utilizando la tecnología de edición genética CRISPR, el equipo realizó 20 modificaciones en los 14 genes identificados para que tuvieran la misma secuencia que sus antiguos parientes.

Los núcleos de estas "células de lobo terrible" fueron extraídos e insertados en óvulos de lobos grises vivos, cuyos propios núcleos habían sido removidos. Los óvulos modificados maduraron hasta convertirse en embriones en el laboratorio, de los cuales 45 fueron transferidos a los úteros de dos perros domésticos.

De todos los embriones implantados, sólo uno en cada madre sustituta prosperó. Tras 65 días de gestación, Romulus y Remus nacieron mediante cesárea el 1 de octubre de 2024. La naturaleza volvió a presenciar la existencia de una especie desaparecida cuando el proceso fue repetido meses después con una tercera perra sustituta, quien dio a luz a Khaleesi tres meses más tarde.

El CEO de Colossal, Ben Lamm, expresó su entusiasmo por este logro histórico: "Nuestro equipo tomó ADN de un diente de 13.000 años y un cráneo de 72.000 años y creó cachorros de lobo terrible saludables". La empresa compartió grabaciones de Romulus y Remus dando sus primeros pasos, emitiendo sus primeros aullidos y desarrollándose desde recién nacidos hasta cachorros jóvenes.

Esta hazaña representa un avance sin precedentes en el campo de la conservación basada en biotecnología. Aunque hubo un intento previo de desextinción en 2003, cuando científicos españoles clonaron una especie extinta de cabra montés conocida como bucardo, el animal recién nacido murió minutos después del parto.

Los científicos de Colossal también anunciaron el nacimiento de dos camadas de lobos rojos clonados, la especie de lobo más críticamente amenazada del mundo, demostrando su compromiso con la conservación de especies en peligro de extinción.

Este anuncio llega pocos meses después de que Colossal presentara "ratones lanudos" genéticamente modificados, un importante hito en el proyecto de la empresa para traer de vuelta a los titanes de la era glacial para 2028, ampliando aún más las fronteras entre la extinción y la resurrección biológica.

Embed - The First Dire Wolf Howl in Over 10,000 Years