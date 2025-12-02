Chan Chan, la ciudad de adobe más grande del mundo está en América del Sur y fue un poderoso reino

Ubicada en una zona sísmica de América del Sur las estructuras de esta ciudad fueron diseñadas para soportar los terremotos, con cuartos y nichos construidos estratégicamente para permitir la ventilación y proteger de los vientos.

Sin embargo, la particularidad que la hace monumental es también su mayor fragilidad: está construida íntegramente en adobe, una mezcla de barro, arena y agua que endurece al secarse, pero que se degrada rápidamente con la humedad. Esta vulnerabilidad es crítica porque la ciudad se encuentra apenas a unos kilómetros del océano Pacífico y dentro de una región marcada por fenómenos climáticos intensos, en especial los episodios de "El Niño".

Chan Chan ciudad Durante lluvias extraordinarias muy superiores a las habituales en la árida costa norte peruana erosionan muros, deshacen relieves y derrumban estructuras.

La erosión hídrica, el ascenso de la humedad capilar, la cristalización de sales y la exposición al viento costero provocan que los muros de adobe de esta ciudad pierdan cohesión, se agrieten y colapsen. Por eso, los estudios técnicos comparan su deterioro con la imagen de un “azúcar deshaciéndose en agua”.

Ante esta situación, la ciudad de Chan Chan fue incluida en 1986 en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y, simultáneamente, en la Lista del Patrimonio en Peligro debido justamente a su extrema fragilidad ambiental. Desde entonces, diversas instituciones peruanas e internacionales trabajan en su protección mediante techados, drenajes, monitoreo climático, consolidación de muros y técnicas de restauración compatibles con el adobe original.

La importancia de esta ciudad en América del Sur. Fue la ciudad con arquitectura de tierra más grande de la América precolombina. Los restos de esta vasta ciudad reflejan en su trazado una estricta estrategia política y social, acentuada por su división en nueve ciudadelas o palacios que forman unidades independientes.