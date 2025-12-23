Canal 7: ¡Este año, Tardes de ReMate regaló más de 123 millones de pesos en premios!

El compromiso social también fue un eje central del ciclo. Con Entretejidos de Amor, la comunidad de Tardes de ReMate tejió más de 200 mantas que abrigaron a personas en situación de calle, demostrando que la televisión puede ser un puente real entre la solidaridad y la acción concreta.

Canal 7, comunidad y el impacto social de Tardes de ReMate

Durante 2025, los premios fueron parte fundamental de la propuesta y se transformaron en celebraciones, encuentros y recuerdos imborrables. Se regaló una casa de Viviendas Roca, una moto de Motoki y dos cocinas ultra modernas de Grupo Grisenti, además de miles de premios que llegaron a hogares de toda la provincia. Hubo 180 cajas de alfajores, 1360 cajas de chocolate en rama y 180 cajas de vino, equivalentes a 1080 botellas con las que muchas familias brindaron y celebraron. Se compartieron 34 metros de milanesa y 204 kilos de asado que se convirtieron en mesas llenas y reuniones inolvidables. Entre almuerzos, desayunos y brunchs, se entregaron 659 regalos, junto a premios en efectivo, experiencias y productos que atravesaron todos los rubros.

El efectivo también tuvo un lugar destacado: más de 3 millones de pesos fueron entregados a través del juego MemoMate y Montemar Pay, y casi 2 millones de pesos se regalaron para compras en supermercados VEA desde el Facebook del programa (www.facebook.com/losmonstruitosdetardesderemate). A esto se sumaron premios de sahumerios, vouchers de indumentaria, tecnología, viajes y escapadas por Mendoza, jugos, lentes, dinero para comprar plantitas en viveros, artículos de bazar, miles de entradas al cine y hasta cortes de pelo, en una propuesta tan diversa como su audiencia.

Más de 123 millones de pesos entregados en premios durante 2025

Todo este recorrido se traduce en una cifra que impacta y emociona: en 2025, Tardes de ReMate regaló $123.189.960. Un número que resume un año de amor, cercanía y compromiso con la gente.

“Estamos felices y orgullosos de nuestra familia monstruosa”, contó Ale Ortega creador y conductor del programa. Y finalizó: “Para nosotros es un privilegio que nos elijan, que compartan su mate con nosotros todas las tardes, y que sientan que Tardes de ReMate es parte de su familia. Cerramos nuestro ciclo 2025 en Grupo América repletos de felicidad, y nos preparamos para marzo 2026 con más Tardes de ReMate en la pantalla de El Siete TV, para todos nuestros monstruitos y monstruitas”.