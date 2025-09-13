Inicio Sociedad Telemedicina
Asociación médica alertó sobre la modalidad de telemedicina ofrecida por billeteras virtuales y a bajo costo

Una de ellas es Mercado Pago, por la que se puede hacer consultas a especialistas desde el celular y hasta compartir una consulta mensual con otra persona

Melisa Stopansky
Por Melisa Stopansky [email protected]
Los médicos del sector privado cuestionaron el servicio médico de las billeteras virtuales y aclararon que no puede ser para todos los pacientes.

El Colegio Médico de Mendoza difundió este sábado un comunicado en el que expresa su preocupación por el servicio de telemedicina a través de las billeteras virtuales y a bajo costo. Una de ellas, es "Doctor Virtual", en el que se ofrecen consultas ilimitadas por menos de $4.999, a través de Mercado Pago y las 24 horas. Otra es la que promociona tarjeta Naranja.

Esta modalidad permite contactar a especialistas sin tener que trasladarse hasta un consultorio e incluso compartir una consulta con un familiar, todo desde la comodidad del celular.

Sin embargo, para los médicos del sector privado este sistema no tiene regulación legal y podría ocasionar peligros para la salud pública. Según la visión de los especialistas "pone en riesgo la calidad de la consulta médica".

Telemedicina 2
En medio de una crisis en la salud pública, las billeteras virtuales ofrecen servicios médicos a bajo costo y sin tener que trasladarse hasta un consultorio.

El presidente del Colegio Médico, Lodovico Palma, insistió en que no hay un marco normativo que permita comercializar servicios de medicina, a través de las billeteras virtuales y tampoco "hay quien controle o garantice buenas prácticas ni seguridad sobre la especialidad de los profesionales que intervienen".

"Se advierte que la telemedicina no puede aplicarse en todas las situaciones clínicas, ya que muchos pacientes requieren examen físico, historia clínica completa, seguimiento médico continuo y contención del equipo de salud".

Además, la Confederación Médica de Mendoza adelantó que solicitará una reunión con miembros del Congreso a fin de promover la regulación y el control de estas actividades, "en defensa de la calidad de la atención y de la salud pública".

La crisis de la salud pública, los bajos aranceles y las billeteras virtuales

El lanzamiento de un servicio como Doctor Virtual se da en medio de la crisis en la salud pública por un aumento en la medicina prepaga y además la falta de actualización de las prestaciones para los profesionales que trabajan con obras sociales, prepagas y mutuales.

La falta de aumentos progresivos en el trabajo de los médicos privados llevó a que se implementara un coseguro que va de los $5.000 a los $15.000, dependiendo de la cobertura que otorgue la obra social.

Esta problemática ya se trasladó a la salud pública con un aumento de la demanda en los hospitales, debido a un sector de la población que ya no puede sostener una cuota mensual de una prepaga y tampoco pagar un copago cada vez que se tiene que atender con un profesional.

