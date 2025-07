Así operaba en América del Sur la familia de espías de Rusia: acabaron frente a Putin en Moscú

La misión era tan silenciosa como efectiva: infiltrarse en América del Sur, crear una vida creíble, y desde ahí operar en nombre del Kremlin. Para eso, en 2012 construyeron identidades falsas con una precisión quirúrgica. Se hacían llamar Ludwig Gisch y María Rosa Mayer Muños. Ella decía ser artista; él, emprendedor tecnológico

No hablaban ruso en casa. No lo necesitaban. Sus hijos nacieron en suelo argentino, crecieron creyendo que eran locales, sin sospechar que sus padres en realidad eran piezas de un tablero geopolítico oculto a plena luz del día. La forma de operar era hacerse amigo de los padres de los chicos del colegio, que eran dueños de grande petroleras.

Artem Dultsev y Anna Dultseva (1).jpg Documentos argentinos de la pareja de espías rusos

América del sur: cuando el disfraz se resquebraja

En 2017, se mudaron a Eslovenia, y en 2022, la verdad finalmente salió a la superficie. Fueron arrestados en Ljubljana, acusados de espionaje y uso de documentos falsos. Sus hijos quedaron al cuidado del Estado mientras el mundo comenzaba a entender la dimensión del engaño.

En agosto de 2024, fueron intercambiados en un acuerdo secreto entre Rusia y Occidente, al mejor estilo de la Guerra Fría. El avión que los llevó de regreso a Moscú también traía a sus hijos. Fue allí, a miles de metros de altura, cuando se reveló lo impensado: los niños no sabían que eran de Rusia. Ni siquiera entendían el idioma.

El presidente Vladimir Putin los recibió como héroes en el Kremlin. Les dijo “Buenas noches” en español, y dejó en claro que esta pareja había cumplido una misión de altísimo valor. Porque a veces, los espías no llevan gabardina. No aparecen en los pasillos oscuros de los aeropuertos. No se esconden en sótanos.

La información obtenida del caso comenzó a ser publicada por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación y ahora ha escrito un libro llamado "Topos. La historia real de los espías rusos que tomaron Buenos Aires como su base de operaciones".