Alerta en Argentina: fuertes ciclón llega este domingo

Alerta naranja en el país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Mendoza, La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan y San Luis.

mapa_alertas - 2026-01-25T085600.344 Estas son las provincias en alerta este domingo.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.