Nuevas autoridades en el Colegio de Abogados y Procuradores

El gobernador Alfredo Cornejo recibió de obsequio el libro de los 100 años del Colegio.

Club UNO, presente. La tarjeta de beneficios de Diario UNO se sumó al acto del Colegio de Abogados y Procuradores.

se sumó al acto del Colegio de Abogados y Procuradores. Tras el juramento de las nuevas autoridades y los discursos, los invitados disfrutaron de un rico ágape.



En el año posterior a su primer centenario, el Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial vivió una nueva celebración con una masiva concurrencia de profesionales del foro y autoridades de otras circunscripciones judiciales. Es que asumieron sus nuevas autoridades -electas en abril- y se presentó un anuario que rememora el centenario de la organización que representa a los profesionales del Derecho.El gobernador Cornejo, los ministros Gianni Venier, Dalmiro Garay y los subsecretarios Marcelo D'Agostino y Ulpiano Suárez participaron del acto. También participaron, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Jorge Nanclares y los ministros Alejandro Pérez Hualde, José Valerio, Julio Gómez, Omar Palermo y el procurador Alejandro Gullé.Andrea Disparte es quien encabezará el directorio como presidenta por un período de 2 años. Durante la asunción la flamante mandataria resaltó que recibió una institución ordenada que debe velar por el mejoramiento del servicio de justicia como elemento indispensable de la paz social. En ese sentido adelantó que la prioridad de su gestión será garantizar el ejercicio pleno de la profesión y que buscará eliminar cualquier obstáculo que impida cumplir con el objetivo de ser custodios de los derechos y garantías de los justiciables.Respecto de las reformas legislativas que buscan dar celeridad a los procesos la titular del Directorio del Colegio aclaró que no tendrán éxito si los tribunales no cuentan con la estructura material y humana necesaria para su implementación. Al respecto sostuvo que es necesario que las autoridades adopten medidas para resolver cada uno de estos inconvenientes que "a abogados y procuradores nos molestan y decepcionan y perjudican al ciudadano de a pie; con el objetivo supremo de que se recupere la confianza en el abogado y la justicia". En ese sentido Disparte se comprometió a que el Colegio refuerce su intervención para colaborar con las autoridades, jueces, funcionarios del Poder Judicial para lograr de manera conjunta soluciones que permitan cumplir con el trabajo que cada uno tiene. "Entre autoridades y abogados no debe existir rivalidad; no somos contrarios, sino que debemos complementarnos para conformar un tándem inescindible que trabaje al servicio del justiciable".Entre otros temas, Disparte también fijó como prioridad central de su gestión la capacitación permanente de los matriculados y los invitó para resguardar los derechos de los profesionales del foro y la jerarquización de la profesión.El Directorio estará integrado por Andrea Disparte y Pablo Bittar como presidenta y vice respectivamente, junto a Alejandra Lanci, Ramiro Villalba, Luciano Suárez, Raúl Rinaldi y Sergio Salina como titulares y Sergio Molina, Corina Cornejo Stewart y Carlos Hernán Campos, como suplentes.Por otra parte el Tribunal de Ética y Disciplina estará compuesto por Daniel Grzona, Edgardo Buttini, Rogelio Nazar Boulin, Nicolás Ranieri, Carlos Serrano, Clarisa Viladrich, Andrea Maturana, Oscar Mellado, Adriana Angela, Teresa Peltier, Efraín Quevedo Mendoza, Hugo Oscar Guzzo, María Teresa Melucci y Liliana Lopez Maida.