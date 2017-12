NovaMarket, un centro de compras y paseo diferente

El nuevo proyecto de Plaza Andina Desarrollos ubicado en la esquina de calle Adolfo Calle y Rondeau es una propuesta superadora en arquitectura, paisajismo, comodidad, variedad y calidad. Con 26 locales comerciales, área de frescos, patio de comidas, servicios y una ubicación privilegiada se construyó en tiempo récord de obra de menos de un año y tiene planificada una segunda etapa de locales y oficinas de más de 2500 metros cuadrados.



Hoy el proyecto parte con un 100% de ocupación comercial y no hay locales disponibles. Dentro de sus 10.000 metros cuadrados de terreno, ofrece capacidad para más de 700 cubiertos que se distribuyen en 8 locales de comidas, casa de té y drugstore. Como consecuencia implica más de 100 puestos de trabajo de forma directa.



El área de frescos cuenta con carnes , fiambres y vinos de Granja Benedetti, pescados y mariscos de Lagus, pastas de D´ancona, panadería y pastelería de Nüss, frutas y verduras de Limoni y Especias Ficarra. El espacio gastronómico ofrece una amplia variedad para todos los gustos y momentos: la parrilla de Anastasio, hamburguesas de Fidelitos, shushi y wok de Wok and company. Lomitos 2x1, pizzería La Massa, panchos gourmet Brooklyn, helados de Alfredo, la cervecería artesanal Dalkey y la casa de té Le Depanneur 1789. Completan la propuesta de servicios la regalería y librería Ominim, el spa y centro de belleza Leblon, Neo technology, Quad indumentaria con John Foos, la perfumería Emilie, bijouterie Burana, el gimnasio con spinning y entrenamiento funcional Core Fit, la casa de cotillón y tarjetas Eventual, un Rapipago y el Drugstore 247.



Su arquitectura novedosa se desarrolla en espacios abiertos con verdes que permiten disfrutar de una experiencia relajada muy acorde al gusto mendocino. El proyecto fue desarrollado y gerenciado por los arquitectos Carlos González Olsina y Eduardo Vega. Con una propuesta paisajística moderna que está a la altura de los mejores lugares del mundo, desarrollada por el reconocido paisajista Eduardo Vera.



Basado en la comodidad que brindan más de 130 estacionamientos distribuidos por todo el predio, que permiten acceder directamente a los locales, es un concepto que valoriza la zona y busca dar una experiencia de compra innovadora a los vecinos no sólo de toda Villa Nueva sino también de la zona Este de Mendoza.



Fotos/ Nicolás Galuya