La "Megadegustación 2018" con 200 etiquetas de 50 bodegas

Se dio inicio el evento vitivinícola más importante del país en la Avenida Sarmiento de Ciudad y nadie quiso quedarse sin probar los exquisitos vinos de los mejores rincones de la provincia.El Dj ​Simón Pendola ​musicalizó la noche ​y la apertura ​estuvo a cargo de la Orquesta de la Ciudad de Mendoza con un ensamble de jazz.Por supuesto estuvieron presentes las reinas barriales, vecinos, turistas y el intendente Rodolfo Suarez quien afirmó: "Ya son 10 años de este evento que está incorporado al calendario vendimial, que comenzó acá en la calle Belgrano, muy cerca de Sarmiento y hoy podemos disfrutarlo con la gente que concurre masivamente. Yo invito a todos los vecinos, a los mendocinos y turistas, a que vengan a la capital de todos para vivir este encuentro porque vale la pena".Mientras tanto, Ricardo Di Paola un vecino llegó con su esposa y comentó: "La Megadegustación es un evento muy interesante, muy lindo. No es la primera vez que venimos, así que esperamos que se acerquen todos los mendocinos y turistas para disfrutar de esta propuesta de la Muni y que no se la pierdan. Además está por llegar la Vendimia de Capital y esperamos que la gente vaya porque es algo muy bueno".Respecto a las cuponeras, el valor de la clásica es de 280 pesos y de la premium 380 pesos. En tanto los clientes del banco Supervielle tendrán beneficios si abonan con tarjeta de crédito (15% de ahorro y un 25% para clientes Identité). Supervielle además se suma a esta edición con beneficios en restaurantes adheridos a la Ciudad hasta el 31 de marzo.Hoy toca la Morning Good con clásicos de soul, funk y disco una vez que finalice la fiesta central de Capital. Mañana compartirá su arte el músico Don Torres, ganador del Premio Escenario 2008 como mejor agrupación de Rock/Pop. En tanto, el domingo la Megadegustación cerrará con todo el estilo de la banda "Lluvia de papas" quienes harán bailar y saltar a todo el público. En esta décima edición de la Megadegustación se podrán probar exquisitas empanadas regionales de El Arca.​Las bodegas participantes son: La Añorada, Mi Terruño, Finca Agostino, Bodega Privada RPB, Cavas la Capilla, Dolium, Maique, La Celia, López, Dante Robino, Piatelli, Estancia Mendoza, El Enemigo – Casa Vigil, Orfila, Sposato Wine, Santa Julia, Crotta, Trivento, Cavas del 23, Domados, Vicentín, Pala Corazón, Etherea, Hands of God, Ofa Wines, Rutini, Finca La Escarcha, Vía Rinaldoni, Monteviejo, Gimenez Riili, Sinfín, Lamadrid, Durigutti, Tierra Franca, Nieto Senetiner, Altos Las Hormigas, Kineta, Los Haroldos, Familia Morcos, Matias Morcos, Familia Fantelli, Montoya, Garabaglia Wines, Almahuar, Siceos, Buono, Niven Wines, Don Bosco, Alpasión, Belasco de Baquedano.Fotos/ Luis Amieva