Empiojarte con clases divertidas y creativas

Empiojarte es la celebración de los encuentros que desarrollan los pequeños talentos del taller de arte Piojos junto a destacados artistas. Esta muestra, enmarcada dentro de Ciudad de los Niños, es el testimonio de la magia que se produce entre grandes artistas y niños.





Los artistas que forman parte de la muestra son Toti Reunauld, Modesta Reboredo, Cristina Bañeros, Federico Arcidiácono, Juan del Balso y Federico Calandria. También hay una participación especial de las obras de Ángel Gil.







Con novedosos talleres de actividades artísticas los "peques" invaden el mundo de las artes y la imaginación y se convierten en protagonistas de este megaevento. La invitación incluye la creación de barriletes, papel germinable, jugar a ser científicos desde el taller de ciencias locas, y hasta cantar y bailar con karaoke.





"Pensar en una muestra con más de 60 obras, 7 artistas invitados de primer nivel y un espacio donde además se puedan dictar talleres artísticos es bastante complejo, creo igualmente que la base de la organización se basa pensar en el entretenimiento para los chicos, hacer que no solo puedan vivir la muestra como espectadores si no que también formen parte de ella produciendo arte y realizando actividades artísticas dentro de la muestra. Esto es un paradigma que tratamos de romper con Piojos, el ver a la salas de arte como lugares donde no se puede hablar o hacer ruido, al contrario quisimos que la muestra de Piojos viva el arte desde la acción y la participación del los chicos", destaca el organizador de Empiojarte, Claudio Escobar.









Fotos: Nicolás Galuya