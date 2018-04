Sindicato Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Químico de Cuyo y La Rioja

Es preocupante para nosotros esta ardua campaña de desinformación alertando sobre posibles consecuencias ambientales en la provincia acerca de una actividad que lleva más de 60 años en Mendoza y que en la actualidad está respaldada por la reglamentación de un protocolo muy bien aceptado por empresas de ese rubro, cuyo objetivo esencial es la aplicación de una "determinada técnica" que preserve el medio ambiente en general y no produzca inconvenientes en el agua, cultivos y población.





Remarcamos además por sobre todas las cosas y por si alguna duda cabe, como dijimos al principio, la Estimulación Hidráulica ya lleva mas de 60 años practicándose en Malargüe al que consideramos UN DEPARTAMENTO PETROLERO y queda claro que "no es una zona contaminada", este es un dato de la realidad incuestionable que reafirma todos los datos técnicos y científicos los cuales ponemos a disposición para quién esté interesado, por ende, no se pone en peligro al medio ambiente y queda demostrado por su afluencia turística, por ejemplo.





Parece ser más un plan sistemático de "tintes políticos" para sumar adeptos o una postura rebelde de argumentos mal fundados cuya fuente de información parecen ser las redes sociales o audios virales y no los informes técnicos o lo expuesto por personas experimentadas en audiencias públicas, como la que se dio en Malargüe el pasado diciembre en donde participaron organismos tales como Irrigación, Instituto Argentino de Petróleo y Gas, entre otros y en donde se tocaron aspectos ambientales en la producción

de hidrocarburos no convencionales como el caso particular de VACA MUERTA en la provincia de Mendoza.





De forma irresponsable se deja de lado el obvio e indiscutible beneficio de regalías para Mendoza, la salida económica para departamentos o comunas en donde la actividad petrolera forma parte del pilar de su economía local, esto está muy lejos de entender la realidad de la industria hidrocarburífera. Es totalmente imprudente enmarcar a la provincia como "territorio sacrificable" u opinar que hay intencionalidad de atropellar la voluntad de pueblos olvidando que el petróleo es la principal industria de Mendoza hace décadas y que es fuente de trabajo para miles de familias que la habitan.





Sin dudas los comentarios de "boca en boca", redes sociales, movilizaciones ambientalistas y argumentos que no resisten ni el más mínimo análisis técnico, han logrado introducir miedo en toda la sociedad provincial y solo han servido para desinformar. Apelamos a la cautela y a la buena práctica de asegurar la fuente de información que se utiliza para "asesorarse" en estos casos.





Es nuestro deber como referentes de la industria petrolera, aportar nuestra visión respaldada por la experiencia de una larga trayectoria en el rubro y por el respaldo científico que un tema tan delicado amerita.





En nuestro caso estamos luchando por la independencia energética nacional evitando el desabastecimiento, la falta de fuentes de trabajo que aumentaría considerablemente las tasas de desempleo en nuestra provincia, la disminución de regalías petroleras para sus departamentos sean o no productores de hidrocarburos (citamos el ejemplo de San Carlos, General Alvear, etc.), sumado al convencimiento de la NO EXISTENCIA de riesgos como lo demuestra la participación de organismos específicos como Centro Regional de Aguas Subterráneas del Instituto Nacional del Agua y el Ambiente y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, por las convicciones de nuestra experiencia y la de profesionales que con su aporte científico respaldan esta práctica: APOYAMOS LA UTILIZACIÓN DE ESTAS TÉCNICAS PARA LA EXPLOTACIÓN DEL PETRÓLEO NO CONVENCIONAL Y REFUTAMOS LOS ARGUMENTOS SEMBRADOS POR PERSONAS U ORGANISMOS QUE NADA TIENEN QUE VER CON LA ACTIVIDAD PETROLERA Y CUYOS FINES ES SEMBRAR MITOS, MIEDOS O VENTAJA

POLITICA QUE PERJUDICAN A NUESTRA QUERIDA COMUNIDAD DE TRABAJADORES PETROLEROS Y A LA SOCIEDAD MENDOCINA.





Julián Alberto Matamala

Secretario General





Sindicato Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Químico de Cuyo y La Rioja