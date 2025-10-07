¿Te acordás de Cine City? así se ve hoy el local abandonado en la galería Tonsa que pasaba las mejores películas

Este cine vivió sus años de esplendor entre los años 60 y 80, y ya para los años 90 comenzó a alquilar la planta baja para eventos religiosos. Poco a poco, sus salas se fueron vaciando y terminó cerrando.

El local poseía dos pisos y 2.200 localidades. En la década del '60, el Cine City fue el primero en transmitir con la tecnología de Cinerama en Mendoza. También fue escenario de obras de teatro y recitales.

Los dueños y empleados de los locales que están cerca del Cine City aseguran que el lugar se ha convertido en un foco infeccioso: el techo está roto y el piso hundido, y en su interior anidan no sólo palomas, sino también vinchucas y roedores. De hecho, Capital realizó una desinfección en 2011 y se sacaron de su interior 1.500 kilos de excremento de aves.

Cine City Galería Tonsa Cine City, ubicado en la Galería Tonsa.

En los comentarios del video de TikTok, muchos usuarios aseguraron que en este cine pasaron hermosos momentos, e incluso algunos se animaron a compartir algunas anécdotas de este local. "Yo trabajé en la boletería de ese cine. Son dos salas, planta baja y alta", escribió Paula.

Además, en muchos comentarios se repite la misma pregunta: "¿Por qué estos cines no se aprovechan en la actualidad?".