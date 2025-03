Prime Video: es una película bélica, pero el romance y la pasión se apoderan de la pantalla

En la siguiente nota te recomendaremos una película bélica que se estrenó en 2017 y que ahora se posiciona en Prime Video como una de las más vistas.

Se trata de "El último soldado" o "El soldado perdido", también conocida como "In Harm's Way" y "The Hidden Soldier". Está dirigida por el director danés Bille August, protagonizada por Liu Yifei y Emile Hirsch. En otros países se conoce como "La viuda china" o "The Chinese Widow".