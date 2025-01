Prime Video: es un romance juvenil que dura menos de 2 horas y te conmoverá hasta las lágrimas

Este es el caso de la película romántica "El sol también es una estrella", también conocida por su título en inglés "The Sun Is Also a Star", la cual se estrenó en 2019 y ahora se puede disfrutar en la plataforma de streaming Prime Video.

Prime Video: ¿De qué trata la película "El sol también es una estrella"?

"Natasha, una adolescente que vive en Nueva York, tiene 24 horas para dejar el país y dirigirse a Jamaica o, en caso contrario, será deportada junto a su familia. Sin embargo, Natasha se enamora de un joven coreano y no quiere marcharse", es la sinopsis de esta película que llegó a los cines del mundo en el 2019 y que ahora se puede ver en la plataforma de streaming Prime Video.