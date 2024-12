netflix-un-amor-para-recordar.jpg

Netflix: de qué trata la película Un amor para recordar

El final de la película es totalmente inesperado para todo el mundo, en una historia que tiene a Landon (Shane West) como el chico más popular y lindo de la escuela. Sin querer y tras ser castigado al portarse mal, conoce a Jamie (Mandy More), la hija del reverendo. No se pueden ni ver al principio, pero el amor está presente y termina ganando. El final, no es apto para corazones sensibles.

netflix-un-amor-para-recordar1.jpg

Reparto de Un amor para recordar, película de Netflix

Mandy More (Jamie Elizabeth Sullivan)

Shane West (Landon Rollins Carter)

Peter Coyote (Reverendo Hegbert Sullivan)

Daryl Hannah (Cynthia Carter)

Tráiler de Un amor para recordar, película de Netflix

Embed - UN AMOR PARA RECORDAR - TRÁILER OFICIAL

Dónde ver la película Un amor para recordar, según la zona geográfica