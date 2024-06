Netflix tiene esta fantástica película india de éxito mundial.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix brilla con esta espectacular serie turca de éxito monumental

La película se filmó en el Reino Unido, Raniganj, Jharkhand y Mumbai desde julio de 2022 hasta agosto de 2023. Se estrenó en cines el 6 de octubre de 2023.

Jaswant Singh Gill, ingeniero de minas, lidera una difícil misión de rescate para salvar a 65 mineros atrapados en una mina de carbón inundada.

Cuando una inundación deja a decenas de trabajadores atrapados en una mina de carbón, un ingeniero pone en marcha una atrevida misión para rescatarlos. Inspirada en hechos reales.

