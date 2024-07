Netflix: se acaba de estrenar, arrasa contundentemente y es la película número uno del mundo

Netflix-No-respires-2-1.jpg

No respires 2 es protagonizada por Stephen Lang ("Avatar" e "Into the Badlands"), que retoma su papel en esta secuela de terror. También participan del elenco protagónico Brendan Sexton III y Madelyn Grace. La dirección estuvo a cargo de Rodo Sayagues, quien participó del guion junto a Fede Álvarez.

Actualmente, No respires 2 se ubica en el primer lugar de las 10 películas más populares en Argentina hoy según Netflix.

Netflix: de qué trata No respires 2

El gigante del streaming Netflix realiza una breve descripción en su plataforma de la película No respires 2 y dice: "Un veterano ciego entrena a su hija adoptiva para enfrentar cualquier peligro. Pero ambos son emboscados cuando un extraño del pasado llega a cobrar venganza".

Mientras que la sinopsis oficial de la película No respires 2 cuenta que el ex militar ciego que causó estragos en la primera entrega (No respires -2016-), volverá a verse envuelto en problemas.

En aquella ocasión el hombre consiguió acabar de manera violenta con algunos de los jóvenes que tratan de entrar a robar a su hogar. Ahora, parece que un grupo de amigos ha entrado en su casa, pero con intenciones bien diferentes: van a tratar de tomarse venganza por sus malogrados colegas, en el asalto tiempo atrás.

Reparto de No respires 2

Stephen Lang como Norman Nordstrom

como Norman Nordstrom Brendan Sexton III como Raylan

como Raylan Madelyn Grace como Phoenix

como Phoenix Stephanie Arcila como Hernandez

como Hernandez Fiona O'Shaughnessy como Mother

como Mother Rocci Williams como Duke

como Duke Christian Zagia como Raul

como Raul Bobby Schofield como Jared

como Jared Adam Young como Jim-Bob

Netflix: tráiler de No respires 2

