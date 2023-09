Netflix: la película biográfica que se posiciona como la más vista 

Netflix: ¿de qué trata la película "Rocketman"?

"La trayectoria del artista Elton John, desde sus años como niño prodigio del piano en la Royal Academy of Music hasta llegar a ser una superestrella de fama mundial", indica la sinopsis de esta película disponible en Netflix.

Netflix Rocketman.jpeg Fotograma oficial de la película "Rocketman", protagonizada por Taron Egerton.

La película "Rocketman" está protagonizada por el actor galés Taron Egerton, quien se puso en la piel del músico Elton John, pero también están presentes actores como Richard Madden, Jamie Bell (recordado por su interpretación en la película "Billy Elliot"), Bryce Dallas Howard, Kit Connor (quien hoy brilla en la serie de Netflix "Heartstopper"), entre otros.

El director de "Rocketman" es Dexter Fletcher, y se creó a base de un guion de Lee Hall. Sin embargo la película tardó varios años en poder realizarse, ya que los productores y Elton John no daban con el actor protagónico correcto.

En varias ocasiones Elton John dijo que había nombrado a Justin Timberlake como su opción favorita para interpretarlo, pero luego se confirmó que el actor Tom Hardy interpretaría al intérprete de "Sacrifice" y "Can You Feel The Love Tonight".

Rocketman (2019) - Official Teaser Trailer - Paramount Pictures

Finalmente Elton John y la producción de "Rocketman" eligieron a Taron Egerton, un actor que hasta ese momento había participado en películas como "Kinsgman" o "Robin Hood".