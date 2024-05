Netflix-Ni-en-tus-sueños.jpg Netflix: la divertida comedia romántica de Jay Baruchel que no dejará levantarte del sillón.

La película Ni en tus sueños ("She's Out of My League" en su idioma original) está disponible en Netflix, se estrenó en Estados Unidos el 12 de marzo de 2010 y fue dirigida por Jim Field Smith y escrita por Sean Anders y John Morris.

Tiene en sus papeles protagónicos a Jay Baruchel y Alice Eve, y lo complementan T.J. Miller, Mike Vogel y Nate Torrence.