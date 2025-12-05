Netflix ganó la guerra del streaming y anunció la compra de HBO Max y Warner Bros

Netflix, el gigante del streaming, sorprendió al mundo al anunciar un acuerdo masivo para comprar los activos clave de Warner Bros. Discovery (WBD). Este movimiento estratégico no solo reconfigurará el mapa del streaming, sino que también crea un problema político en Estados Unidos.
Cómo fue la compra de HBO Max y Warner por parte de Netflix
Tras una intensa batalla de ofertas, Netflix emergió como el comprador victorioso. El acuerdo propuesto asciende a la asombrosa cifra de US$ 72.000 millones, más la deuda asociada, para adquirir el legendario estudio de cine y televisión Warner Bros. y el popular servicio de streaming HBO Max.
Este anuncio causó sorprensa en Hollywood. La fusión potencial de dos de los tres servicios de streaming más grandes (Netflix y HBO Max) con uno de los estudios tradicionales más importantes de la historia transformaría fundamentalmente la dinámica del poder. Ahora, Netflix no solo controlaría una vasta biblioteca de contenido original, sino que también poseería los derechos y el futuro de franquicias icónicas de Warner Bros.
La pelea que se viene por la compra de HBO Max y Warner por parte de Netflix
El mayor obstáculo que enfrenta este mega-acuerdo mediático es la intensa revisión regulatoria en Estados Unidos y otros países. La consolidación de activos de esta magnitud despierta inmediatas preocupaciones antimonopolio.
Políticos estadounidenses, como el senador Mike Lee, ya han expresado su alarma: "Enterarse de la ambición de Netflix de comprar a su principal competidor debería alertar a las autoridades antimonopolio de todo el mundo".
En respuesta, los ejecutivos de Netflix argumentarán, según CNN, que los activos de Warner Bros. y HBO Max son complementarios a su modelo de negocio y que el acuerdo generará "más oportunidades para la comunidad creativa" y "más valor para los accionistas". Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, destacó que su "alcance global y modelo de negocio probado" pueden expandir la audiencia de los "mundos que [Warner Bros.] crean".