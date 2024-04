Netflix-Adios,-Tierra.jpg Netflix estrenó una serie apocalíptica de 12 capítulos que promete volarte la cabeza.

La nueva producción de Netflix Adiós, Tierra se basa en la intrigante colección de cuentos cortos "The Fool At the End of the World" del aclamado escritor japonés Ktar Isaka ("Tren Bala", "Tres Asesinos").

Adiós, Tierra cuenta de una temporada de 12 episodios en total.

Netflix: de qué trata Adiós, Tierra

Netflix realiza en su plataforma una breve descripción de Adiós, Tierra: "A medida que un asteroide se precipita hacia la Tierra sin que nada lo detenga, una profesora lucha por mantener seguros a sus antiguos alumnos a toda costa".

Mientras que la sinopsis oficial de Adiós, Tierra cuenta que la NASA anuncia que un asteroide se acerca a la Tierra y colisionará en 300 días. La península de Corea está incluida en la zona directamente afectada por el impacto.

La República de Corea se ve repentinamente sumida en el caos y la gente lucha por abandonar el país y huir a un lugar seguro.

Netflix-Adios,-Tierra-2.jpg Adiós, Tierra es una serie drama de ciencia ficción.

Reparto de la nueva serie de Netflix Adiós, Tierra

Ahn Eun-jin como Jin Se-kyung

como Jin Se-kyung Yoo Ah-in como Ha yoon-Sang

como Ha yoon-Sang Jeon Seong-woo como Woo Sung-Jae

como Woo Sung-Jae Kim Yoon-hye

Netflix: tráiler de Adiós, Tierra