Netflix arrasa con una serie de 10 capítulos y una insuperable historia junto a Emma Stone

Netflix tiene decidido no ceder la cima del ranking de las plataformas de streaming, y es por ello que renueva un catálogo de series y películas repleto de verdaderos éxitos mundiales. Una serie no para de sumar reproducciones con una historia que tiene a la gran Emma Stone como protagonista y que solamente tiene 10 capítulos que no llegan a la hora de duración: Maniac.