James Van Der Beek padece cáncer colorrectal desde el año pasado

El actor James Van Der Beek saltó a la fama en los años 90 gracias a la serie Dawson Creek, donde compartió pantalla con Michelle Williams, Katie Holmes y Joshua Jackson.

El elenco de Dawson Creek se reunió esta semana en el Richard Rodgers Theatre de Nueva York, pero James Van Der Beek fue el gran ausente de la noche, ya que el actor padece cáncer colorrectal desde hace un par de años.

¿Cómo se ve hoy el actor James Van Der Beek?

James no pudo asistir en persona a la reunión, pero estuvo presente de manera virtual con un mensaje que conmovió al público y a sus antiguos compañeros. Esta velada contó con una lectura en vivo del guion del episodio piloto que se emitió en 1998.

El protagonista de Dawson Creek explicó en su perfil de Instagram por qué no pudo asistir al evento: "Esta es la velada que MÁS había estado esperando desde que mi ángel Michelle Williams dijo que la iba a organizar, allá por enero…”.

"No puedo creer que no voy a poder abrazar a mis compañeros. Quería estar sobre ese escenario y agradecer a cada persona en este teatro por estar aquí esta noche", dijo en el video el actor.

Este evento o reencuentro del elenco tenía como fin principal recaudar fondos para la organización F Cancer, y para apoyar a James en su propia batalla contra el cáncer colorrectal en etapa 3, diagnosticado en 2024.

El elenco de Dawson Creek se reuni&oacute; en Nueva York.&nbsp;

El elenco de Dawson Creek se reunió en Nueva York.

Quien reemplazó a James en este evento fue el dramaturgo y cantante Lin Manuel Miranda, conocido por haber creado Hamilton, In The Heights, entre otros éxitos de Broadway. "En Dawson’s Creek yo no tenía suplente, pero esto es Broadway y necesitaba uno. Así que pensamos en alguien que nunca hubiera sido suplente en este teatro", dijo James Van Der Beek en el video.

