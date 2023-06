Falleció el reconocido actor Treat Williams, Hollywood llora su pérdida

Treat Williams 2.jpg

Treat Williams tenía 71 años y, según un comunicado de la Policía Estatal de Vermont, un todoterreno Honda giraba a la izquierda en un estacionamiento cuando chocó con la motocicleta de Williams en la localidad de Dorset.

“Williams no pudo evitar la colisión y salió despedido de su motocicleta. Sufrió heridas graves y fue trasladado en helicóptero al Albany Medical Center de Albany, Nueva York, donde fue declarado muerto”, asegura el informe policial.

“Como se podrán imaginar, estamos conmocionados y gravemente afligidos en este momento. Treat amaba profundamente a su familia, su vida y su oficio”, fueron algunas de las palabras que difundió la familia de Wiliams.

En cuanto a su vida privada, Williams estaba casado con la actriz Pam Van Sant, con quien tuvo a Gill y Eleanor Claire. Además de trabajar como actor, Williams era piloto e instructor de vuelo profesional.

¿En qué películas y series trabajó Treat Williams?

Williams apareció en la exitosa serie "Evermore" (en la que interpretaba a un neurocirujano que trasladaba a su familia de Nueva York a Colorado), pero también protagonizó las cintas "Hair", "The Deep End Of The Ocean" con Michelle Pfeiffer, "Terror en lo profundo", "Érase una vez en América", "Chicago en llamas", "Locura de amor en Las Vegas", entre muchas otras más.