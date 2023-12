Está en Netflix, es una serie de 8 capítulos y te deja pensando

►TE PUEDE INTERESAR: Última oportunidad para ver en Netflix esta gran película de Tom Hanks

netflix, series.webp

De qué se trata El Diablo en Ohio, la serie de Netflix

Una joven aparece con marcas de haber sido torturada. Una psiquiatra decide ayudarla y la aloja en su casa, pero lo que puede ser un acto solidario también puede convertirse en una pesadilla para el resto de la familia, cuando la joven comience a afectar la vida de cada uno de ellos, explica la sinopsis de Netflix.

Pero este no es el único problema, ya que la misma joven es buscada por los miembros de la secta de dónde escapó, lo que pondrá en riesgo a toda la familia, especialmente a la pisquiatra que está dispuesta a resolver el misterio sobre quién es y que le pasó a su paciente.

Esta serie de Netflix estuvo en el top ten de lo más visto durante varias semanas luego de que fue estrenada. Si no la has visto, es tu oportunidad. O, si ya la viste, no estaría mal hacerlo otra vez y descubrir nuevos detalles.

series, netflix.webp

Reparto de El Diablo en Ohio, la serie de Netflix

Emily Deschanel: Suzanne Mathis

Madeleine Arthur: Mae

Xaria Dotson: Jules Mathis

Sam Jaeger: Peter

Gerardo Celasco: Detective Lopez

Alisha Newton: Helen

Naomi Tan: Dani

Trailer de El Diablo en Ohio, la serie de Netflix