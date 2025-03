Es un clásico del género western, la protagonizó Clint Eastwood y Prime Video la recomienda como una de sus mejores películas

Además de Clint Eastwood, esta película también contó con las actuaciones Lee Van Cleef: coronel Douglas Mortimer, Gian Maria Volonté: "El indio", Klaus Kinski: Wild, Luigi Pistilli: Groggy, Aldo Sambrell: "Cuchillo", entre otros.

"Dos cazarrecompensas persiguen al líder de una banda de forajidos que está aterrorizando la zona del suroeste. En un principio los hombres se ven como rivales, pero acabarán colaborando para dar caza a este infame criminal", es la sinopsis oficial de esta película del género western que ahora se puede ver en Prime Video.

La película "Por unos dólares más" recibió un puntaje de 8,2 puntos en el sitio web IMDb, el cual siempre brinda críticas y recomendaciones de películas. Además tiene una duración de 130 minutos y está repleta de escenas icónicas del séptimo arte.

Embed - FOR A FEW DOLLARS MORE (1965) | Official Trailer | MGM