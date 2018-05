Â¡Se casa!

A finales de 2018, Florencia Peña dará el sí junto a Ramiro Ponce de León, con quien el octubre pasado tuvo a su hijo Felipe. Sin embargo, la actriz realizó inesperada declaraciones sobre la intimidad de su pareja.

"Estoy convencida de que la monogamia no ayuda a que las personas se elijan de un modo libre, auténtico. La cultura nos impone acatarla, lo que implica reprimir cualquier otro sentimiento o necesidad. Y como en todo orden de la vida, la prohibición nunca conduce a un buen lugar. La monogamia no debería ser un acuerdo social sino interno, de cada pareja. Tal vez un 'séntate, mirá, me pasa esto y es sólo sexual, nada tiene que ver con nuestro amor', abriría un análisis interesante de lo que pasa, se evitaría tanto dolor bilateral de la traición. Quienes fuimos infieles sabemos cuánto se padece", confesó en una entrevista en revista Gente.

Por otro lado, Flor habló sobre la posibilidad de tener una pareja abierta con su futuro marido. "Todavía es un ejercicio en mi cabeza. Sé que en algún momento el poliamor, la pareja abierta o lo que fuese, será una opción para nosotros. Aunque yo estoy más cerca de la idea de incluir a alguien a nuestra intimidad. Porque soy demasiado controladora y tengo que ver todo. Vamos de a poco, que recién aprendí a dominar mis celos", expresó.