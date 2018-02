Un camión derramó 8 mil litros de soda cáustica en San Rafael

Un camión que transportaba 35 mil litros de soda cáustica sufrió una importante pérdida del tóxico en San Rafael y debieron actuar rápidamente para que no llegara a un canal de agua ni contaminara las napas. No hubo heridos.



El hecho ocurrió a las 9.15 de este lunes en calle Salas y Las Arabias, de la zona de Cuadro Nacional, en San Rafael.



El camión hacía trasbase del líquido y en ese momento se rompió una de las mangueras con la que habían esta maniobra y se perdió cerca de 8 mil litros de soda cáustica.



Daniel Burrieza, Director de Defensa Civil, indicó a este portal que a los pocos minutos llegó al lugar personal de Bomberos de la Policía, personal de Medio Ambiente y Defensa Civil de la comuna para contener y reabsorber el tóxico.



Mientras los especialistas trabajaban en el lugar del derrame, la Policía hizo un perímetro para que nadie se acercara allí.



Los especialistas esparcieron absorbentes como arena o aserrín para contener la soda cáustica y así evitar que llegara a algún canal de agua y contaminara las napas.



Luego, ese absorbente se levantó con palas y se colocó en un contenedor y Medio Ambiente se encarga de colocarlo en un lugar para que se degrade naturalmente sin afectar a personas. Luego se hizo una lluvia con agua para neutralizar vapores.



El operativo fue rápido y no hubo personas afectadas o intoxicadas por la sustancia.



La soda cáustica es utilizada para pelar los duraznos, que una vez lavados quedan en perfecto estado para ser envasados y consumidos.



Burrierza sostuvo que el líquido derramado no estaba concentrado, sino que ya estaba diluido, por lo que tenía menos peligrosidad, pero que de todas formas se trabajó con todos los protocolos correspondientes para estos casos.