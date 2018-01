Por qué es peligroso beber más de 10 gramos de cerveza al día

Un estudio reciente de la Universidad de Oxford sugiere que beber más de 190 mililitros de cerveza al día (es decir, 10 gramos o una unidad de alcohol) afecta a nuestro tiempo de respuesta. La función cognitiva de las personas que consumen esta cantidad de alcohol cada día se reduce significativamente, según los científicos británicos. Asimismo, los efectos negativos que el consumo de alcohol tiene para la salud se agravan a medida que envejecemos.



Los investigadores analizaron a 13.342 personas, de entre 40 y 73 años, entre los años 2006 y 2010, y obtuvieron información acerca de sus hábitos de consumo mediante entrevistas y cuestionarios. Los resultados se publicaron en la revista especializada Journal of Public Health. Para evaluar las habilidades cognitivas de los participantes, se les mostraban de manera simultánea dos tarjetas en una pantalla de ordenador y rápidamente tenían que responder si estas coincidían o no.



"El alcohol hace mucho más daño a la salud de lo que pensábamos anteriormente", afirma el profesor Simon Moore, uno de los autores del estudio, en una entrevista a The Sun. "Si la gente quiere un futuro feliz, necesitan saber los datos antes de decidir cuánto beber", añade Moore.



No obstante, el parlamentario Nigel Evans se ha mostrado reacio a creer los resultados de la investigación, considerando que son "absolutamente locos". Argumenta que muchos centenarios alargan sus vidas gracias al consumo diario de alcohol. Además, añadió que alterar el hábito de consumo de alcohol probablemente ocasione más daño que la bebida en sí.