Problemas articulares, síndrome metabólico, hipertensión arterial, obesidad, diabetes tipo 2 y afecciones cardiovasculares. Todo ello hace que sea recomendable la participación de distintos especialistas en la atención, como médicos clínicos, dermatólogos, reumatólogos y psicólogos y psiquiatras. Se estima que en la Argentina más de 800 mil personas padecen psoriasis

Es una enfermedad inflamatoria de origen inmune (no contagiosa) que se caracteriza por la aparición de manchas en la piel, con o sin escamas blancas, muchas veces muy irritadas y en ocasiones lastimadas por el rascado. Si bien lo más frecuente es el compromiso del cuero cabelludo, codos y rodillas, tronco y miembros, en los casos moderados y severos puede presentar fisuras dolorosas en pliegues y/o palmas o plantas, axilas, región inguinal y genital, infecciones superficiales y dolor en casos de gran inflamación. Afecta por igual a ambos sexos y suele presentarse a cualquier edad, aunque se manifiesta con mayor frecuencia en el adulto joven.

"El 80% refiere picazón de las lesiones -agregó la dermatóloga-, y al rascarse se pueden lastimar. Pero la enfermedad no se infecta: el recambio celular es tan acelerado que los microorganismos no se asientan." En pocos casos, puede presentarse bajo la forma generalizada de eritrodermia.

La doctora Kogan aclaró que el origen de la afección no es alérgico y que, a menudo, algunos pacientes llegan creyendo que tienen hongos que desmejoran frente al uso de antimicóticos. Otro error es creer que las lesiones en el cuero cabelludo son seborreicas. "Si bien el diagnóstico es clínico -aclaró-, puede hacerse una biopsia de piel para su confirmación. Pero la palabra biopsia no debe asustar, ya que la psoriasis no se vincula con el cáncer."

Las primeras manifestaciones de la psoriasis pueden aparecer entre los 10 y los 19 años, aunque existe otro grupo de pacientes en los que comienza entre los 20 y los 30.

Dentro de las recomendaciones generales, la doctora Kogan indicó que los pacientes con psoriasis, como el resto de las personas, deben utilizar jabones sin color y sin perfume, para evitar dermatitis de contacto ("el jabón blanco es lo mejor", dijo) y que tampoco se aconseja usar perfumes sobre la piel (sí sobre la ropa), porque también pueden generar procesos inflamatorios o manchas en la piel.

"Este potencial de enfermedades asociadas a la psoriasis remarca la importancia de una detección temprana y de un tratamiento precoz, como ejes cardinales que mejorarán el pronóstico de la enfermedad y la calidad de vida del paciente. Más aún, si tenemos en cuenta que la mayoría de los casos se detectan en la infancia o en primera adolescencia", manifestó la dermatóloga Nora Kogan.

"Asimismo, el abordaje multidisciplinario tanto adulto como pediátrico, en el que participan dermatólogos, reumatólogos, médicos clínicos, y psicólogos o psiquiatras, entre otros, permite no solo controlar mejor la enfermedad sino prever y evitar futuras complicaciones, como las referidas al componente articular o al control de los factores de riesgo cardiovascular", insistió.

Luego agregó: "es fundamental que la psoriasis sea atendida por un médico especializado, y con el auxilio de un equipo multidisciplinario integrado por las distintas áreas terapéuticas comprometidas con la enfermedad".

"Entre las distintas opciones terapéuticas para el paciente con psoriasis, se encuentran las medicaciones tradicionales -en cremas o de administración oral-, como acitretina, metotrexato o ciclosporina; la luz ultravioleta, en base a fototerapia UVB y PUVA; y para los casos moderados o severos, desde hace algunos años contamos con modernos medicamentos biológicos que han demostrado ser un desarrollo de punta que ofrece gran seguridad y eficacia, con resultados comprobados tanto en los aspectos dermatológicos como en los articulares", refirió la médica.

Respecto de la provisión de medicamentos, la dermatóloga dijo que en los hospitales está cubierta, gracias a la ayuda de los laboratorios y de las farmacias hospitalarias, algo que también está resuelto en caso de pertenecer a una obra social o una prepaga. La estrategia actual consiste en una buena combinación y rotación de los distintos fármacos.