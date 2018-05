La ortodoncia y la autoestima de las personas

Las personas se someten a un tratamiento de ortodoncia por dos razones: mejorar la salud bucal y el aspecto físico. Desde siempre los dientes han sido vistos como el reflejo de la salud de la persona. Una sonrisa hermosa y reluciente es atractiva en todas las culturas.





La importancia de la ortodoncia

Una disparidad muy notoria en la dentadura de una persona afecta su mordedura, su mandíbula y, en consecuencia, su salud en general. La ortodoncia corrige los defectos en la posición de los dientes, logrando alinearlos de forma estética.





La incorrecta posición de los dientes también promueve el nacimiento de caries y otras enfermedades que podrían generar graves daños en el área de la boca.





Pero el aspecto estético es el que priva en la gran mayoría de los casos a la hora de optar por la ortodoncia. Si vives en México y quieres someterte a un proceso de ortodoncia en Monterrey, lo puedes realizar con toda confianza gracias los dentistas en Monterrey que ejecutan distintas especialidades dentales.





La ortodoncia y la autoconfianza

Muchas veces la sonrisa es nuestra mejor carta de presentación. Cuando conoces a alguien que exhibe una hermosa dentadura y la ves sonreír, es muy probable que te sientas atraído hacia esa persona, ya sea en el aspecto amistoso o romántico.





Una atractiva dentadura mejora la autoestima de las personas, que se sienten confiadas de sonreír en cualquier momento exhibiendo sus dientes.





La ortodoncia ha mejorado la calidad de vida de muchas personas, que se han atrevido a perseguir sus sueños con mayor fuerza después de sentirse más seguras con su aspecto físico.





Podemos decir que la ortodoncia trae muchos beneficios psicológicos en el ser humano. Muchas personas se sienten acomplejadas por sus dientes y eso limita sus relaciones sociales.





Para las mujeres es sumamente importante la apariencia física, sobe la cual respaldan su autoconfianza. Es muy difícil que una mujer con una dentadura dispareja se sienta confiada de sonreír.





Por eso cada vez más chicas recurren a la ortodoncia para mejorar sus defectos bucales y sentirse más cómodas con ellas mismas. Este tipo de tratamientos puede ser comparable a un implante de senos o a una corrección de la nariz, ya que las mujeres optan a estos procedimientos quirúrgicos para sentirse más a gusto con ellas mismas.





Elegir un buen dentista

Si estás pensando en someterte a un tratamiento de ortodoncia para mejorar la dentadura, lo primero que debes hacer es acudir a un dentista de excelente reputación.





Si tienes un odontólogo de confianza que te atiende desde niño, entonces no tienes que cambiar de profesional. Solo asegúrate de que el dentista sea especialista en ortodoncia.





Lamentablemente, algunos odontólogos inescrupulosos ofrecen servicios de ortodoncia sin contar con la preparación ni instrumentación adecuada. Lo hacen solo para ganar dinero, y muchas veces el trabajo resulta muy mal realizado.





Si no conoces un buen ortodoncista, pide consejos a amigos y familiares que se hayan realizado un tratamiento y te puedan recomendar un excelente profesional.





Tratamientos desde la infancia

Los especialistas recomiendan hacerle un correcto seguimiento a la dentadura de los niños durante su etapa de formación, para poder atacar las malformaciones a tiempo. Es mucho más fácil corregir la postura de los dientes en la niñez que en la adultez.





Esto se debe a que los huesos todavía no se han formado en su totalidad y es más sencillo realizar las modificaciones pertinentes. Una hermosa sonrisa también influirá en la autoestima del niño, debido a que las personas lo elogiarán constantemente por su apariencia.





Elige la ortodoncia ideal

Existen diferentes tipos de tratamientos de ortodoncia. Si estás decidido a someterte a la ortodoncia, es importante que concretes una cita con un dentista que te hable sobre las distintas opciones y tratamientos que existen.





El profesional revisará tu boca y te recomendará la mejor ortodoncia para tu caso. Algunos tratamientos son más incómodos que otros, e incluso pueden generar ciertos niveles de dolor. Por eso es importante que conozcas todos los detalles sobre el procedimiento al cual te vas a someter y así nada te tomará por sorpresa.





No sigas dudando. Si no estás conforme con tu dentadura, la ortodoncia es la solución que necesitas. Disfruta de la sonrisa que siempre has querido y conquista al mundo con tu carisma.