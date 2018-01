La música para ejercicios se escucha más después de las fiestas

Las listas de temas musicales destinadas a acompañar sesiones deportivas son más escuchadas luego de las fiestas de fin de año y, en este 2018, los argentinos eligieron "Shape of You" de Ed Sheeran como la canción que más los motiva a la hora de hacer ejercicios, informó la plataforma de streaming Spotify.





Los datos de escucha revelaron que el streaming de playlists de entrenamiento aumenta justo después del 1 de enero y alcanza su punto máximo alrededor del 24 de ese mes.





A nivel internacional, por segundo año consecutivo "Till I Collapse" de Eminem es la canción más escuchada para ejercitarse, siendo de hecho una de las que más han perdurado, reapareciendo en las listas principales año tras año.





Sin embargo, los usuarios de Spotify también posicionan a algunos artistas revelación de 2017, como Post Malone, Dua Lipa y Camila Cabello, dentro de las playlists relacionadas.





En Argentina "Shape of You" de Ed Sheeran es la canción más escuchada para entrenar el cuerpo, seguida por "Criminal" de Natti Natasha, y "New Rules" de Dua Lipa.





Por otra parte, las playlists de ciclismo de agua subieron un 86% en el último año, y las de brew yoga -el yoga practicado en cervecerías- aumentaron un 137%.