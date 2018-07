La ley Justina no incluye la donación de médula ósea

La presidenta de la asociación civilmanifestó que la ley Justina, como se ha dado a conocer, es favorable porque mucha gente desconoce el tema y no quiere ser donante. Sin embargo, remarcó que no todas las enfermedades que necesitan de una donación están incluidas.

"Para ser donante de médula ósea es necesario que las personas se inscriban en un hospital público y allí se les extraiga una muestra. Esta ley no lo contempla y por ende quedamos excluidos", explicó la presidenta de la ONG Ana Pavoni.

Expresó que no cree que sea con mala intención sino por desconocimiento. Indicó que el proyecto de ley fue presentado en base a un caso particular que buscaba donación de órgano y, al no conocer la especificidad de otro tipo de donaciones, quedo fuera del marco legal.

Una ley para Tamara

Ana María Pavoni fundó, junto a su esposo, la asociación civil Hagamos algo por los chicos con leucemia a partir de que su hija fue diagnosticada con Leucemia mieloblástica aguda.

Desde la ONG y con ayuda de la senadora nacional por el PJ Anabel Fernández Sagasti, presentaron una iniciativa para que se contemple el caso de la gente que necesita donación de médula ósea.

El objetivo del proyecto de ley es que se difunda cómo es el proceso y que así como en la ley Justina, todos sean donantes excepto que la persona lo exprese claramente. Además, quieren que el día provincial de la lucha contra la leucemia, que es el 29 de junio, se haga nacional.

"La compatibilidad es 1 cada 40 mil y necesitamos que todos empiecen a ser donantes. Es como sacarse sangre, no es invasivo" manifestó Ana María.