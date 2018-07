La falta de orgasmo es una causa de consulta frecuente

Según la estrella pop Lady Gaga, para las mujeres es posible llegar al orgasmo por sí solas sólo teniendo los pensamientos "correctos" y respirando adecuadamente. Esto se lo declaró a su terapeuta sexual, la doctora Gina Ogden.





Pero para llegar a lo que aconseja la cantante estadounidense hay que trabajar y no son pocas las que piden ayuda. En Mendoza es la segunda consulta más frecuente de las mujeres que visitan a un especialista en sexualidad. Este trastorno figura después de la primera causa, que es la falta de deseo.





Según los especialistas, la mayor parte de los casos de anorgasmia son porque la cabeza nos juega una mala pasada y porque, aunque el cuerpo pueda responder a los estímulos físicos, "no llega a establecer esa conexión de cuerpo y mente. Generalmente esto ocurre en las personas que controlan demasiado y que les cuesta dejarse llevar", dicen.





Y no hay vuelta que darle, el órgano más importante a la hora de tener sexo es la cabeza.





Así lo afirma Germán Gregorio Morassutti, psicólogo y sexólogo a cargo del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital Central. "Nuestro cerebro debe estar preparado. Es el mismo que se necesita para dormir, por ejemplo. Es necesario, para cualquier práctica conectada, no pensar en forma racional, estar relajados físicamente, que la parte racional este apagada para que el estímulo, las caricias, los roces puedan tener el efecto deseado", aconsejó.





Comentó que la vida diaria, el trabajo y las obligaciones familiares obligan a tener que pensar la gran parte del día, y que los momentos de relajación son pocos, ya que la mayoría de las veces se llega a la noche sólo con ganas de descansar.





"Tan poco relajados estamos a veces que mucha gente toma incluso pastillas para poder dormir. Por eso lo mejor es planificar los tiempos con la pareja, acordar, poder hablarlo y generar el clima necesario para que ocurra el encuentro", indicó.





Además, dijo, muchas veces se plantea como objetivo llegar al clímax y se deja de lado el disfrute de la relación sexual. "Esto es un tema de calidad y no de cantidad, de rendimiento, algo que está muy arraigado a lo cultural", señaló.





Otro de los motivos que juegan en contra de la mujer a la hora de disfrutar de la sexualidad es muchas veces la presión de su pareja, la obligación de tener relaciones cuando ella no quiere o no desea. "En estos casos lo mejor es acordar y expresarse. Las necesidades a veces son diferentes y es bueno plantear lo que se quiere y no responder al deseo del otro, sino a lo que ella misma desea", sostuvo el especialista.





Las disfunciones sexuales se tratan de manera diferente con cada persona y en algunos casos se trabaja en pareja. "Sucede que la conexión con el otro se ve exigida por diferentes factores. A veces los reclamos que se plantean no son reales, sino que en ocasiones responden a las propias expectativas, que en algunos casos son muy altas. Por eso el abordaje es integral y se trabaja con el entorno de la paciente", explicó.





Para Francesca Gnecchi, directora de Erotique Pink (boutique erótica), magister en Comunicación y diplomada en sexualidad femenina, hay distintos factores que influyen en la falta de orgasmo en las féminas. "Hay mujeres que se distraen y no se relajan, otras con personalidades muy fuertes temen perder el control de sí mismas y tampoco se relajan, y hay otras que tienen prejuicios religiosos, culpas y que ven algo malo en el orgasmo", afirmó.





Para la especialista es importante aprender a estimularse desde chicas, "para saber qué es lo que nos gusta y conocer nuestro mapa erótico. El placer se va produciendo, y por eso tenemos que conocer nuestro cuerpo, que es lo que nos gusta, las posiciones, y expresarlo a la pareja".





Fecha para agendar: el 8 de agosto El orgasmo femenino fue considerado durante mucho tiempo como algo misterioso, secreto, tabú, y una mujer que mostrara abiertamente su sexualidad no era bien vista por la sociedad.