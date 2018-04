La dieta biomolecular, la opción saludable de Charly García

La medicina biomolecular se aplica en Mendoza y en el país hace varios años, y se hizo popular por la adhesión de personajes famosos a esta terapia que consiste en restaurar la salud a nivel molecular. Así, Moria Casán, Diego Maradona y Cacho Castaña, fueron algunos de los que probaron mejorar su figura y apuntar a una vida más saludable. Ahora se sumó el cantante Charly García , que comenzó su tratamiento hace dos meses y confesó "sentirse Superman, con más energías que las que tenía", dijo en una nota publicada en una revista porteña.





Básicamente el tratamiento consiste en tomar 2 o 3 veces por semana componentes con proteínas. Son sueros antiage que ayudan a eliminar el estrés y a fortalecer los órganos.





También incluye una dieta que incorpora nueces, frutos secos, vegetales, hojas verdes y hasta licuados de clorofila. Además de no comer harinas debe hacer actividad física al menos una hora por día.





"A diferencia del suero, nosotros suministramos las proteínas vía oral, con ampollas bebibles ya que evita cualquier reacción secundaria y es menos invasiva", explicó le doctor Eduardo Tosi, a cargo del Instituto de Medicina Biomolecular en Mendoza





Según los especialistas la medicina biomolecular busca restaurar el equilibrio del cuerpo con el aporte de nutrientes, antioxidantes, vitaminas, minerales, aminoácidos y oligoelementos.





A rasgos generales, la terapia consiste en darle al paciente ampollas de proteína pura para un órgano específico, de esa manera al dar nutrientes específicos la misma se rebitaliza se rejuvenece y esta en condiciones de duplicarse logrando con el transcurso de la semana , millones de células nuevas.





"En el caso del estrés, depresión o patologías como demencia, alzheimer, entre otras, le damos al paciente proteínas específicas del sistema nervioso central lo que lleva a una revitalización del sistema nervioso, y así empieza a producir el neurotransmisor correspondiente", explicó el médico.





Otra opinión

Buena parte del mundo de la medicina tradicional no adhiere a esta terapia biomolecular, en parte por desconocimiento y por considerar que no hay evidencias científicas que la avalen.





"He leído libros sobre este tema y considero que no aportan nada nuevo a lo que la medicina tradicional hace, pero no me da derecho a descalificar a la medicina alternativa, soy respetuoso", comentó Nelson Rodríguez Papini, especialista en Nutrición y Diabetes.





Añadió que lo importante también es ver "cómo se siente el paciente, porque muchas veces hay un efecto placebo".





"Los principios de biomoleculares tratan de definir una serie de paradigmas que son redundante, que no es necesario apuntar a una nutricion de esas características. Hay muchas dietas naturales que pregonan los mismos beneficios, por lo tanto no considero que aporte nada nuevo, aunque respeto a quienes aplican estas terapias", señaló el especialista.





"El día que se vea en publicaciones científicas, con estudios importantes, serios y con datos, se podrá hablar con más certezas, y no en esto que hacen preparados que puede ser efecto placebo", indicó.