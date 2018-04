Harán tests rápidos para diagnosticar la hepatitis C

Con un simple y rápido test se puede saber si tenemos hepatitis C, una enfermedad que por lo general no muestra síntomas y de cuya existencia el paciente se entera cuando el hígado ha comenzado a dar señales de deterioro, que puede presentar desde una cirrosis hasta cáncer.





Para avanzar en el diagnóstico y concientizar a la comunidad sobre la importancia de hacerse un análisis, el Programa Provincial de Hepatitis de Mendoza lanzó una campaña que incluye test gratuitos, programados para el martes de 14 a 16 en el Hospital Central.





"Los test rápidos son de aplicación reciente en nuestro país y consisten en pinchar un dedo y con una sola gota de sangre es suficiente para obtener un diagnóstico que no tarda más de 20 minutos en saberse", explicó Carlos Espul, coordinador del programa. Los tradicionales análisis se realizan a través de una extracción de sangre pinchando la vena y el resultado tarda unos días.





"Hemos recibido del instituto Carlos Malbrán este tipo de tiras reactivas y las queremos aprovechar ya que son ideales para utilizar en una campaña, porque acortan tiempos ya que el paciente se va a su casa el mismo día que se hace el test", indicó el especialista.





Esta enfermedad se transmite por sangre y en Mendoza hay 18.000 personas con hepatitis C. El 80% de estos pacientes nacieron entre 1945 y 1975 y esto se debe en gran parte a que antes la sangre para transfusiones no se controlaba. Recién en 1990 se descubrió que es un virus y se comenzaron a controlar los bancos de sangre.





"La población con mayor riesgo es la de las personas que comparten jeringas para drogarse, los que inhalan cocaína y comparten el canuto ya que la nariz sangra a veces, los que se tatúan en lugares con poca higiene y por relaciones sexuales cuando existe sangrado", indicó.

Buen resultado

La importancia del diagnóstico a tiempo ayuda a llevar la enfermedad con mejor pronóstico. "Desde hace dos años existen tratamientos basados en antivirales de acción directa que son muy efectivos. En el 95% de los casos se logra erradicar el virus, es decir se cura. El tratamiento dura entre 12 y 24 semanas", comentó el referente.





Insistió en la prevención para eliminar este problema de salud; en Argentina se estiman que de cada 100 personas con hepatitis C sólo 20 lo saben y apenas 2% accedió al tratamiento.

"Necesitamos aumentar la cantidad de diagnósticos, los tratamientos y disminuir la mortalidad ya que esta enfermedad causa 140.000 muertes al año, el 47% por hepatitis B, el 48% por hepatitis C y el resto por la Ay E", señaló Espul.





Además afirmó que a nivel mundial las muertes por hepatitis virales son más que las causadas por sida, tuberculosis y malaria.





Al compararla con la hepatitis B, que tiene la misma forma de contagio y se puede prevenir con vacuna, la tipo C no se puede prevenir de esa forma, pero sí hay nuevos tratamientos, siempre que se detecte a tiempo y que no se haya avanzado en un gran deterioro del hígado como puede ser la cirrosis o el cáncer.





Encuentro

El viernes se realizará la "Jornada de capacitación e información para efectores de salud y la comunidad en general".





La idea es concientizar y brindar asesoramiento a toda la población sobre la hepatitis C.





Por la tarde las charlas estarán dirigidas a pacientes y familiares, con el fin de informar sobre las características de la enfermedad, el tratamiento y acompañamiento psicológico, ya que son patologías crónicas que muchas veces desalientan a los pacientes a continuar mejorando su calidad de vida. También apuntan a aquellos que tienen la posibilidad de un trasplante de hígado y necesitan asesoramiento y contención para tomar una decisión de esa magnitud.

El encuentro se realizará en el Salón Cultural Bernardino Rivadavia (José Vicente Zapata 349, Mendoza capital).