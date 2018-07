"Falta recurso humano en las salitas de salud"

La secretaria general de AMPROS Isabel Del Pópolo defendió que las salas de salud están aptas con los insumos que les provee el gobierno de Mendoza, pero según sus palabras "falta recurso humano".



Del Pópolo dijo que en lo que compete a enfermedades ambulatorias, es decir, lo que sería un código azul u amarillo, lo pueden atender perfectamente. Sin embargo, señaló que para recibir urgencias están complicados porque necesitarían "al menos 8 médicos por Centro de salud y además, no tienen rayos ni laboratorio". E incluso señaló que hay algunos lugares donde no tienen "medicamentos para darle a la gente".





"Nos dan descartables, algunos remedios básicos. No hay una necesidad tan sentida como otros años, pero tampoco es que estamos en las mejores condiciones", afirmó Del Pópolo.





Desde el gremio de los médicos expresaron que la atención depende mucho de la zona en donde este ubicada la salita de salud. En los lugares de cabecera hay más recursos que en los que están en zonas alejadas o con pocos habitantes.





"Por ejemplo, Las Loicas es un pueblo que se se encuentra en el límite entre Mendoza y Chile. No tiene más de 500 habitantes. Allí no cuentan con vacunas, no hay controles de embarazo, no hay médico sino un enfermero y un chófer", indicó la sindicalista.





"La falta de recurso humano es notable" afirmó y sostuvo que están a la espera de llamados a concurso para poder incorporar profesionales y mejorar la salud.





En cuanto al pedido de la cartera de salud de que sólo asistan a los hospitales públicos quienes presenten cuadros complejos, explicó que la gente va directamente a los grandes efectores porque saben que tienen todo.





"Si los niños necesitan una placa o un análisis de sangre los tenemos que derivar porque no contamos con esos servicios en las salas de salud. Entonces van directo al Notti y se evitan andar dando vueltas de un lado al otro", concluyó Isabel del Pópolo