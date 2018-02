'The Hum', en español, 'El Zumbido', es un fenómeno inusual e inexplicable con el que algunas personas –cerca de un 2% de la población– oyen un sonido "persistente e invasivo" que incluso puede perturbar su salud física y mental, según señala un reciente artículo de Gizmodo.



Los reportes que hablan sobre este sonido de baja frecuencia, parecido al de un camión al ralentí, el "taladro de un dentista" o una "bombilla fluorescente a punto de estallar" (según las personas que lo experimentan) empezaron a llegar en los años 70 desde varias zonas del mundo. El sonido ha tenido desde entonces varios sobrenombres: el "Ron Ron" de Roma o el Zumbido de Bristol (Reino Unido) que incluso llevó a una persona al suicidio. También ha sido reportado en la ciudad británica de Largs, en Taos (Nuevo México, EE.UU.) o en Hueytown (Alabama, EE.UU.), entre muchos otros lugares.



Actualmente, incluso existe un portal que lleva un registro de todos los lugares donde ha sido detectado 'The Hum'. La web fue creada por un profesor de Sechelt (Canadá), que empezó a oír el zumbido en 2012. Allí, los 'hummers' comparten sus preocupaciones derivadas de percibir este inexplicable sonido. En el año 2017, el portal contaba con 5.000 lugares donde había sido detectado el fenómeno.



Posibles explicaciones

Algunos expertos creen que se trata de tinnitus, un fenómeno perceptivo que se da cuando las personas oyen un sonido que realmente no existe. Sin embargo, en varios lugares donde se registró 'El Zumbido', los científicos realmente lograron detectar sonidos de baja frecuencia, como, por ejemplo, en la ciudad de Largs, en el Reino Unido.



Otra teoría señala que podría tratarse de una combinación de dos a más sonidos, que crearía una especie de "frecuencia de latido" que solo pocas personas pueden escuchar. Al mismo tiempo, también existe una explicación que apunta a que el sonido podría ser el reflejo de la energía de las olas del océano, que causa oscilaciones en la corteza terrestre que serían oídas por las personas sensibles a las frecuencias bajas.



Esta última teoría podría tener algo de sentido, teniendo en cuenta que muchos de los lugares donde se ha reportado 'The Hum' se ubican cerca del océano. Sin embargo, sigue siendo una hipótesis, mientras la búsqueda de una explicación para este misterioso fenómeno todavía continúa.