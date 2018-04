El 6% de los argentinos padece asma

Alrededor del 6 por ciento de los argentinos padecen asma, enfermedad crónica que, según los especialistas, con una detección oportuna y un tratamiento apropiado puede mejorar considerablemente la calidad de vida del paciente.



En el marco del Día Mundial del Asma, que se conmemora el 1 de mayo, Dionisio Leonardo Der Jachadurian, staff médico de la Guardia de Adultos de la Clínica Zabala, explicó que "muchas veces la persona asmática no es diagnosticada ni medicada a tiempo, lo que afecta significativamente su calidad de vida e incluso en casos extremos puede ponerla en riesgo".



"El asma es una enfermedad con períodos en los que el paciente se siente bien y no tiene síntomas, alternados con momentos denominados exacerbaciones o crisis asmáticas en donde la afección se hace presente", afirmó Der Jachadurian.



El especialista remarcó que el asma "es la enfermedad crónica más común entre los niños" y, al respecto, dijo que "en la actualidad, hay unos 235 millones de personas en el mundo con asma".



En Argentina, casi 900 mil personas la padecen (aproximadamente un 6% de la población) según la primera Encuesta Nacional de Prevalencia de Asma, realizada por el Ministerio de Salud de la Nación de la Argentina difundida en 2015.



"En tanto, la mortalidad por asma ha disminuido en las últimas tres décadas gracias a los adelantos terapéuticos actuales; no obstante, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2015 fallecieron 383.000 personas por esa causa en su mayoría en adultos mayores, y en nuestro país en ese mismo año murieron 44 personas según los registros del Boletín del Ministerio, decesos totalmente evitables cuando el paciente tiene un control total de la enfermedad", añadió el médico.



Der Jachadurian aseguró que los ataques asmáticos "se dan con mayor frecuencia en invierno y en primavera" y enumeró sus manifestaciones principales: "falta de aire, sensación de "pecho cerrado", fatiga, tos y muchas veces respiración ruidosa, que produce sonidos similares a silbidos y/o ronquidos".



"En el mecanismo por el cual se producen los síntomas, están implicados tanto el espasmo (contracción) del músculo bronquial como la inflamación de la mucosa respiratoria. Ambos provocan la reducción del diámetro de las vías respiratorias con obstrucción al flujo del aire y dificultad para respirar, situación que se conoce como broncoespasmo, en la cual se cierran los bronquios", añadió.



El experto indicó que para diagnosticar el asma "se realiza un interrogatorio, un examen físico y un estudio respiratorio llamado espirometría que no genera ninguna incomodidad al paciente y sirve tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de la evolución y respuesta al tratamiento.



Las crisis asmáticas pueden desencadenarse por:

· Una reacción alérgica a un agente presente en el ambiente: ácaros, esporas microscópicas de hongos, pelos y partículas de la piel de gatos y perros, y gérmenes responsables de infecciones respiratorias.



· El aire frío, humo de cigarrillo, polución ambiental, gases de escape de automotores, etc.

· Sustancias que se rocían como pinturas y productos de limpieza, vapores de solventes.

· Medicamentos (ejemplo: aspirina) y algunos aditivos de los alimentos.

· El estrés emocional y el ciclo menstrual.

· El ejercicio, que si bien puede desencadenar una crisis asmática, no debe ser evitado porque produce un importante efecto benéfico en el asmático al fortalecer el aparato respiratorio y cardiovascular. El profesional de la salud debe medicar apropiadamente al paciente asmático que desee practicar deportes e indicarle cuál es la mejor forma de realizar la actividad física, que sea compatible con su problema de salud.



Der Jachadurian comentó que "las crisis asmáticas pueden ser potencialmente graves por lo que el paciente deberá tener en claro los pasos a seguir en caso de empeorar sus síntomas" y señaló que "a esto se lo llama el plan de acción que debe ser acordado con el médico".



Para el abordaje de esta enfermedad frecuente, hay tratamientos muy efectivos que mejoran notablemente la calidad de vida del paciente a nivel social, laboral, educativo y deportivo.



El especialista manifestó que "es crucial la consulta al médico para detectarla o bien para controlarla apropiadamente una vez diagnosticada".



"Los pacientes con asma moderada y grave pueden beneficiarse con las vacunas contra la gripe y la neumonía, previniendo complicaciones evitables, por lo que deberán consultar con un profesional para definir si deben recibirla y en qué momento sería más oportuno hacerlo. Si una persona que no tiene diagnóstico de asma, tiene cuadros de broncoespasmo en forma repetida, debe consultar al médico para dilucidar la causa de los mismos, ya que se puede estar ante un caso de asma no diagnosticada aún, la cual puede beneficiarse con un tratamiento efectivo que suprima los síntomas", concluyó.