La revista científica The Lancet publicó una investigación de un equipo internacional de científicos, liderado por el virólogo Dan Barouch de la Escuela Médica de Harvard, quien asegura estar cerca de obtener una vacuna eficiente contra el sida.



Las pruebas del estudio fueron realizadas en 393 personas adultas sanas del este y sur de África, Tailandia y EE.UU. Una parte de los voluntarios recibió la vacuna experimental mediante cuatro inyecciones puestas en un plazo de 48 semanas, mientras que a otros les fue suministrado un placebo.



La vacuna está compuesta de varios tipos de virus del VIH, manipulados para ser lo más inofensivos para los sujetos del experimento. Los autores de la investigación tenían el objetivo de provocar una respuesta inmune en los individuos que recibieron la vacuna y, según el estudio, lo han conseguido.



Además, los experimentos confirmaron que la vacuna es segura, ya que solo cinco voluntarios de los 393 han reportado efectos secundarios tras recibir las inyecciones: dolor de espalda o abdominal, diarrea y vértigos.



Cabe mencionar que la misma vacuna ya fue probada por los científicos en 72 macacos, dos tercios de los cuales no cayeron enfermos después de que los investigadores trataran de inocularles el virus. La siguiente etapa de la investigación será probar la nueva vacuna en 2.600 mujeres del sur de África.



Según comentó a AFP el científico francés Jean-Daniel Lelievre, del Instituto de Investigación de Vacunas, sí se trata de un avance fenomenal, pero por el momento no se habla de una vacuna definitiva. "En el mejor de los casos" los estudios podrían acabar con una vacuna administrable en un plazo de "casi 10 años".