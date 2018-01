Dos Pussy Riot solicitaron asilo en Suecia

Dos miembros del grupo punk ruso Pussy Riot, conocido por sus provocativas protestas contra el presidente Vladimir Putin y por las condenas de prisión que cumplieron algunas de sus músicas, solicitaron asilo en Suecia, según contó hoy la televisión pública.





Lusine Dzhanyan y uno de los pocos miembros masculinos del colectivo punk, Aleksei Knedlyakovsky, anunciaron que han estado en Suecia con su hijo durante los últimos diez meses y que solicitaron asilo político, según una entrevista con el canal SVT, citada por la agencia de noticias DPA.





El grupo punk Pussy Riot protagonizó titulares en 2012 cuando varias de sus integrantes fueron arrestadas por protestar contra Putin y denunciar las violaciones a los derechos humanos de su gobierno en una de las principales catedrales de Moscú.





La pareja que pide asilo también participó en 2014 en una protesta en Sochi, la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de invierno ese año. Allí no fueron detenidos, pero sí reprimidos por las fuerzas de seguridad.





En ese momento, la banda acababa de lanzar una canción llamada "Putin Will Teach You to Love the Motherland" (Putin te enseñará a amar a la madre patria) y, poco después, Dzhanyan perdió su trabajo en la universidad de Krasnodar.





Según contó a la televisión sueca, ella y su novio sufrieron acoso, amenazas y palizas en Rusia





Por eso, desde que llegaron a Suecia, la pareja se instaló en un albergue para refugiados en el centro del país.





"Estamos acostumbrados a estar en el centro de los acontecimientos, con continuas inauguraciones de exposiciones y viajando. Es difícil adaptarse a la paz y la tranquilidad de aquí", destacó Dzhanyan.





"Las circunstancias que nos esperan en Rusia si volvemos son mucho peores. Aquí no tenemos que tener miedo todo el tiempo", agregó Knedlyakovsky.