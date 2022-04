Pablo Matera y una terrible asistencia en los Crusaders

https://twitter.com/Perrugby/status/1514887600783474690 La primera asistencia de Pablo Matera en Crusaders (dio 4 en su etapa en Jaguares).



Después de 18 años sin poder vencer de visitante a Crusaders, Blues se consolidó como el mayor adversario de los Brumbies australianos en la pugna por el título, aunque aún resta bastante para la definición del certamen.

Los puntos de Blues fueron logrados con tries de Finlay Christie, Kurt Eklund y Dalton Papalii, un penal y dos conversiones de Stephen Perofeta y una conversión y un penal de Beauden Barrett, mientras que para el local sumaron tries Will Jordan y Sevu Reece (2), con dos penales y una conversión de Richie Mo'unga.

Fue expulsado en Crusaders Scott Barrett a los 46 minutos por un golpe con el hombro en la cabeza de Alex Hodgman y fue amonestado David Havii, también en el local.

Por la novena fecha jugarán este viernes Rebels-Reds y el sábado Chiefs-Moana Pacifika (1.35), Highlanders-Hurricanes (4.05) y Western Force (con el argentino Santiago Medrano)-Waratahs (6.45).

Posiciones: Brumbies (8) y Blues (8) 31 puntos, Crusaders (7) 27 puntos, Reds (7) 26; Waratahs (7) 20, Chiefs (7) 18, Hurricanes (7) 16, Western Force (7) 13, Rebels (7) 10, Highlanders (7) 8, Fiyi (7) 6 y Moana Pacifika (6) 4.