Los Pumas y los All Blacks tienen equipos confirmados para el sábado

Mario Ledesma confirmó el equipo para el debut de @lospumasuar en el @sanzartrc ante los @allblacks ✅Gomez Kodela, que no era convocado desde 2013, será el pilar derecho. ✅@imhoffjuan_ vuelve después de 5 años de su último test. ✅Debuta @santi.chocobares ✅@santiagogrondona y @cintilucho seran suplentes y podrían jugar su primer test match ✅@facu_bosch será suplente. Solo jugo unos minutos en 2018 ✅@santi_carreras será la alternativa de apertura ✅Entre los 23 hay 7 jugadores que no estuvieron en el Mundial