Los Pumas golearon y esperan el debut en el Tri Nations

Mario Ledesma, head coach de Los Pumas, presentó de inicio a una formación con 7 de los 13 jugadores que actúan en Europa y que el martes último se unieron al resto del grupo tras cumplir la cuarentena. Uno de ellos fue Juan Imhoff, quien volvió al equipo después de 5 años.

cubelli-2.jpg Cubelli fue titular y marcó dos tries para Los Pumas.

Pasados los 5' del primer tiempo Los Pumas abrieron el marcador con un try de Santiago Carreras pero los australianos respondieron rápidamente con la conquista de Reilly. Luego los backs argentinos, bien conducidos por Nico Sánchez, generaron mucho juego y el segundo try lo apoyó Tomás Cubelli, quien antes del cierre de la primera parte llegó nuevamente al ingoal cerrando un parcial de 19 a 5.

https://twitter.com/lospumas/status/1324932563832623104 Se acerca, se viene y ¡try! Mirá esta imagen exclusiva del try de @tcubelli89 .#VamosLosPumas pic.twitter.com/OlVgLkA690 — Los Pumas (@lospumas) November 7, 2020

En el inicio de la segunda parte no hubo cambios pero si se modificó el rumbo del partido ya que los locales dominaron y descontaron con el try del tercera línea Naisarani. Luego Ledesma empezó con las variantes buscando darle ritmo a todo el plantel y vino el try de Pablo Matera, convertido por Sánchez.

La lesión de Socino (golpe en la cabeza) y el try de Nawaqanitawase fueron malas noticias para el equipo argentino que reaccionó con un buen try del tucumano Miotti, pero luego concedió un nuevo try de Naisarani. Finalmente, Santiago Cordero, en su regreso al equipo, estiró la diferencia para cerrar el parcial 40 a 24.

Imhoff.jpg Juan Imhoff volvió a Los Pumas después de 5 años.

Ya en la tercera parte, siguieron los cambios, llegaron los debuts de Juan Martín González e Ignacio Calles y el partido fue más desprolijo, aunque con Los Pumas teniendo la iniciativa.

De todos modos el primer try llegó a través de una intercepción, en pleno ataque rival, del cordobés Mallía y posteriormente Cancelliere y Cordero cerraron la cuenta en 57 a 24.

Jerónimo de la Fuente, Emiliano Boffelli, Facundo Isa y Lucas Mensa fueron los cuatro ausentes por leves lesiones musculares y aunque se espera su recuperación, lo que se pudo ver en estos 90 minutos de rugby seguramente servirá de base para que Ledesma defina el equipo que debutará en el Tri Nations nada menos que ante los All Blacks, el próximo sábado 14 de noviembre.

Sintesis

Los Pumas: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Matías Alemanno; Pablo Matera (capitán), Marcos Kremer y Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Juan Imhoff; Santiago Carreras.

Luego ingresaron: Mayco Vivas, Santiago Socino, Lucio Sordoni, Lucas Paulos, Facundo Bosch, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti, Rodrigo Fernández Criado, Juan Pablo Zeiss, Tomás Lezana, Francisco Gorrissen, Santiago Grondona, Juan Cruz Mallía, Santiago Cordero, Federico Wegrzyn, Sebastián Cancelliere, Ramiro Moyano, Felipe Ezcurra, Santiago Medrano, Tomás Albornoz, Ignacio Calás, Joaquín Oviedo, José Luis González, Ignacio Calles, Matías Orlando y Juan Martín González.

RAU Selection: Harry Johnson-Holmes, Connal McInerney y Vaauli Faamausili; Trevor Hosea y Caderyn Neville; Rob Valetini, Fraser McReight e Isi Naisarani; Joe Powell (capitán) y Will Harrison; Triston Reilly, Irae Simone, Len Ikitau, Mark Nawaqanitawase y James Ramm

Luego ingresaron: David Porecki, George Francis, Darcy Breen, Max Douglas, Josh Kemeny, Henry Robertson, Tane Edmed, Lachie Anderson, Harry Wilson, Kristian Jensen, Philip Potgieter y Charlie Gamble.

Tantos: PT: tries de Carreras y Cubelli (2). Goles de Sánchez (2) (LP). Try de Reilly (RAU). ST: Tries de Matera, Miotti y Cordero. Goles de Sánchez y Miotti (2) (LP). Tries de Naisarani (2) y Nawaqanitawase. Goles de Harrison (2) (RAU). TT: tries de Mallía, Cancelliere y Cordero. Gol de Miotti (LP).