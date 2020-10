Los Pumas, con dos mendocinos y la vuelta de Imhoff

De la lista final, 32 jugadores se encuentran en la concentración de Los Pumas en Uruguay y viajarán a Australia el próximo domingo 4 de octubre. Por su parte, los otros 13 son aquellos que militan en el rugby europeo y que se incorporarán al plantel el lunes 19 de octubre. El Seleccionado Nacional debutará oficialmente el sábado 7 de noviembre, ante Sudáfrica, en el Suncorp Stadium de Brisbane.

De los que estuvieron en el Mundial 2019, además de Leguizamón, Figallo y Tuculet quienes habían anunciado su retiro del seleccionado, no figuran los lesionados Lavanini y Moroni y no fueron convocados: Agustín Creevy, Javier Ortega Desio, Benjamín Urdapilleta y Lucas Mensa.

En la primera etapa en tierras de los Wallabies, el conjunto argentino deberá realizar una cuarentena de 14 días, donde estarán hospedados en la ciudad de Sídney y entrenarán bajo protocolo de aislamiento.

imhoff-1.jpg Imhoff no viste la camiseta de Los Pumas desde los Juegos de Río 2016.

Los jugadores que no figuran en la lista rumbo a Oceanía se sumarán al plantel de Argentina XV para disputar el 4 Naciones Sudamericano, en la ciudad de Montevideo.

En cuanto a aquellos que se encuentran en Europa, como indica la Regulación 9 de World Rugby, serán liberados por sus respectivos clubes para poder viajar, realizar la cuarentena obligatoria y estar a disposición del cuerpo técnico argentino para el certamen.

En cuanto a la lesión de Moroni, que inicialmente iba a ser parte de la lista, sufrió un esguince en el ligamento lateral de su rodilla derecha y no viajará con la delegación.

Los mendocinos

Para Gonzalo Bertranou será su cuarto Rugby Championship (debutó en 2017) mientras que Juan González, de solo 20 años, tendrá su debut en Los Pumas después de una destacada labor en los seleccionados juveniles de la UAR ya que fue capitán del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos juveniles de 2018, jugó el Mundial juvenil del año pasado en Rosario y estaba en el plantel para el Mundial M20 de este año, cancelado por la pandemia.

Dos regresos

Los regresos más esperados son los de Facundo Isa y Juan Imhoff, quienes no fueron convocados en el Mundial 2019. Isa, de buen presente en Toulon de Francia, estuvo en los partidos previos a ese Mundial y este año figuraba en la lista de preseleccionados, mientras que Imhoff no juega en el seleccionado nacional desde el Mundial 2015 y no estaba en la lista inicial pese a su destacado momento en el Racing 92 de Francia, equipo que jugará la final de la Champions Cup de Europa.

La lista completa:

1 Albornoz, Tomás

2 Alemanno, Matías

3 Bertranou, Gonzalo

4 Boffelli, Emiliano

5 Bosch, Facundo

6 Bruni, Rodrigo

7 Calás, Ignacio

8 Calles, Ignacio

9 Cancelliere, Sebastián

10 Carreras, Santiago

11 Chocobares, Santiago

12 Cinti, Lucio

13 Cordero, Santiago

14 Cubelli, Tomás

15 De la Fuente, Jerónimo

16 Delguy, Bautista

17 Díaz Bonilla, Joaquín

18 Ezcurra, Felipe

19 Fernández Criado, Rodrigo

20 González, José Luis

21 González, Juan Martín

22 Gorrissen, Francisco

23 Grondona, Santiago

24 Imhoff, Juan

25 Isa, Facundo

26 Kremer, Marcos

27 Lezana, Tomás

28 Mallía, Juan Cruz

29 Matera, Pablo

30 Medrano, Santiago

31 Miotti, Domingo

32 Montoya, Julián

33 Moyano, Ramiro

34 Orlando, Matías

35 Oviedo, Joaquín

36 Paulos, Lucas

37 Petti, Guido

38 Pieretto, Enrique

39 Sanchez, Nicolás

40 Socino, Santiago

41 Sordoni, Lucio

42 Tetaz Chaparro, Nahuel

43 Vivas, Mayco

44 Wegrzyn, Federico

45 Zeiss, Juan Pablo