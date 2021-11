Los Pumas cerraron el 2021 con una dolorosa derrota ante Irlanda

El comienzo de Los Pumas fue para ilusionarse ya que un par de pases en el contacto originaron un gran try del tucumano Mateo Carreras, que sumado a la conversión de Emiliano Boffelli puso las cosas 7 a 0.

Sin embargo, Irlanda respondió rápido con un penal de Joey Carbery (autor de 18 puntos) y haciéndose fuerte en el line, desde donde llegó el primer try que apoyó Josh Van der Flier a través del empuje del maul.

Al equipo argentino le costó mantener la posesión y cada ataque irlandés lo hizo trabajar a destajo en defensa. Por eso no extrañó que la diferencia se estire a 10 puntos (17-7) con un try de Porter.

Un penal más que accesible y otro desde mayor distancia de Bofelli se fueron desviados y luego una gran jugada de Mateo Carreras terminó en un nocon a un par de metros del ingol del propio tucumano, quien además se lesionó y fue remplazado por el debutante Facundo Cordero.

lospumas2.jpg

Esas claras oportunidades perdidas fueron aprovechadas por Irlanda, que fue muy superior en el contacto y aumentó con un try de Caelan Doris para cerrar un marcador parcial de 24 a 7.

Los Pumas, con algunos cambios en los primeros minutos del complemento, dejaron pasar un par de chances al lanzar mal dos lines consecutivos en ataque. Para colmo de males, Pablo Matera fue amonestado y Carbery aumentó la diferencia (27-7) con un penal.

Irlanda impuso el ritmo y las condiciones ante un equipo argentino limitado a defender y a algún intento aislado de ataque. La consecuencia lógica fue otro try de Van der Flier convertido por Carbery.

lospumas1.jpg

Si algo faltaba para que el partido se hiciera cuesta arriba para Argentina fue la expulsión de Tomás Lavanini por golpear en un ruck al experimentado Cian Healy. Además, Irlanda estuvo implacable en cada incursión en los 22 metros rivales y marcó un nuevo try a través de Sheehan.

En el juego corto, los locales fueron claramente superiores y por ese camino llegaron los tries de Healy y Beirne que decoraron la diferencia más grande del historial entre ambos equipos.

lospumas3.jpg

El cierre fue con Los Pumas buscando un try del honor que no llegó y el pitazo final marcó el cierre de una temporada con balance negativo para el equipo nacional.

Irlanda: Andrew Porter, Ronan Kelleher y Tadhg Furlong; Tadgh Beirne y James Ryan (capitán); Caelan Doris, Josh Van der Flier y Peter O’Mahony; Conor Murray y Joey Carbery; James Lowe, Robbie Henshaw, Garry Ringrose y Robert Baloucoune; Hugo Keenan. Entrenador: Andy Farrell

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Tomás Lavanini; Santiago Grondona, Marcos Kremer y Pablo Matera; Tomás Cubelli, y Santiago Carreras; Lucio Cinti, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni y Mateo Carreras; Emiliano Boffelli. Entrenador: Mario Ledesma.

Tantos: PT: 2′ gol de Boffelli por try de M. Carreras (A); 5′ penal de Carbery (I); 10′, 23′ y 37′ goles de Carbery por tries de Van der Flier, Porter y Doris (I). ST: 8′ penal de Carbery (I); 17′, 26′ y 33′ goles de Carbery por tries de Van der Flier, Sheehan y Healy (I); 36′ try de Beirne (I).

Ingresaron: Earls, Healy, Sheehan, Casey, Byrne, Timoney, O’Toole (I). Cordero, Calles, Bertranou, Paulos, Bosch, Bello, Sánchez, Isa (A).

Amonestado: Matera (A).

Expulsado: Lavanini (A).

Estadio: Aviva, Dublín.

Arbitro: Matthew Carley (Inglaterra).