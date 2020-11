Los All Blacks superaron a Los Pumas y son virtuales campeones del Tri Nations

Los dueños de casa tomaron la iniciativa desde el arranque y pudieron haberse puesto en ventaja a los 5' pero el primer penal ejecutado por Jordie Barrett se fue desviado. Luego, un sombrero de Mo'unga generó una situación clara de try pero todo derivó en un scrum a favor de Argentina. Y finalmente, a los 11'., llegó el primer try apoyado por Dan Coles.

Incómodos para salir de su campo, Los Pumas se vieron limitados a defender en esa primera parte del juego y por eso no fue extraño que Richie Mo'unga sume tres puntos más. Para colmo, casi de inmediato, un scrum en posición muy favorable para los argentinos terminó en penal en contra.

Sin buena obtención desde las formaciones fijas, los dirigidos por Mario Ledesma solo pudieron tacklear e intentar aprovechar alguna pelota recuperada ante un rival que metió presión en cada situación del juego y pudo haber aumentado pero Caleb Clarke tocó la línea de touch con su mano antes de apoyar en el ingoal.

pumas-allblacks-2 (1).jpg Los Pumas solo pudieron defender ante la potencia de los All Blacks.

Recién pasados los 25' Los Pumas pudieron lanzar un par de ataques desde el line pero faltó justeza en el manejo y la única buena noticia para Los Pumas hasta ese momento era que la diferencia en contra se mantenía en sólo 10 puntos. Incluso un penal de Mo'unga se estrelló en el palo antes del cierre.

Con todo por mejorar, Los Pumas salieron a jugar la segunda parte y al menos de arranque tuvieron el que hasta allí fue su mejor ataque, pero otra vez se perdió la pelota en los últimos metros. La respuesta de los locales estuvo otra vez al borde del try y solo la estoica defensa argentina evitó la caída del ingoal.

Recién a los 11' llegó el segundo try neocelandés cuando Ardie Savea se desprendió de un line. Un justo premio para un equipo que sometió a su rival a una presión por momentos insostenible y en todos los aspectos del juego.

Con los cambios, Ledesma buscó renovar energías para afrontar los últimos 20' e intentar una reacción. La novedad fue que salió Nico Sánchez y lo remplazó el cordobés Santiago Carreras, quien jugó de apertura por primera vez en el alto nivel.

De todos modos, el desarrollo no varió. Los All Blacks siguieron dominando y en dos jugadas consecutivas se aseguraron el punto bonus (por marcar tres tries más que su adversario) con dos tries de Will Jordan, ambos aprovechando pelotas perdidas por un desgastado equipo argentino.

A pesar de que Tuipulotu apoyó el quinto try en el cierre, la entereza para defender hasta el final hizo que la diferencia no fuera mayor en un partido muy adverso en todo sentido que Los Pumas tendrán la posibilidad de reivindicar la semana que viene cuando cierren el Tri Nations ante los Wallabies.

= Formaciones =

Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Jordie Barrett, Anton Lienert-Brown, Jack Goodhue y Caleb Clarke; Richie Mo'unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane y Akira Ioane; Samuel Whitelock y Scott Barrett; Nepo Laulala, Dan Coles y Joe Moody. Entrenador: Ian Foster

Ingresaron: Codie Taylor, Karl Tu'inukuafe, Tyrel Lomax, Patrick Tuipulotu, Hoskins Sotutu, TJ Perenara, Rieko Ioane, Will Jordan.

Argentina: Emiliano Boffelli; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Juan Cruz Mallía y Santiago Cordero; Felipe Ezcurrra y Nicolás Sánchez; Pablo Matera, Facundo Isa y Marcos Kremer; Lucas Paulos y Guido Petti; Santiago Medrano, Julián Montoya y Maycos Vivas. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Santiago Socino, Nahuel Tetaz Chaparro, Lucio Sordoni, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras y Lucas Mensa.

Tantos: PT: 11' gol de Mo'unga por try de Coles (NZ); 16' penal de Mo'unga (NZ). ST: 11', 29', 31' y 43' goles de Mo'unga por tries de Savea, Jordan (2) y Tuipulotu (NZ).

Amonestado: Lomax (NZ).

Cancha: Mc Donald's Jone Stadium de Newcastle.

Arbitro: Nic Berry (Australia).