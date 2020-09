Los All Blacks pasarán la Navidad en cuarentena

Ardem confirmó que los jugadores no podrán abandonar el aislamiento social antes del 24 de diciembre ya que el último partido del Rugby Championship será el 12 de diciembre próximo ante Australia y recién saldrían de la cuarentena el 27 de ese mes.

"Tenemos que ser coherentes. Le estamos pidiendo a la gente que entre en aislamiento controlado y muchos estarán así durante el período de Navidad" explicó Ardem a la hora de reafirmar que no habrá diferencias, consignó NewShub.

Waisake Naholo of New Zealand’s All Blacks is tackled by Gonzalo Bertranou of Argentina’s Los Pumas, during a rugby Championship match in Buenos Aires, Argentina, Saturday, Sept. 29, 2018. (AP Photo/Natacha Pisarenko)