La modelo @natachaeguia esposa de @imhoffjuan_ confirmó que ambos dieron positivo de covid 19 "Después de 7 meses de tomar todas las precauciones recomendadas, contragimos el Covid-19" contó "Hace 9 días comenzamos con los primeros síntomas y 2 días después los resultados del test nos dieron a Juan y a mi positivos dolor de cabeza, dolor corporal, tos, fiebre, pérdida del gusto y del olfato... sensación horrible los primeros días que con el paso del tiempo y muchos cuidados, descanso, hidratación, buena alimentación a base de frutas y verduras como nos dijo el doc, fueron desapareciendo", agregó. Por último, envió un mensaje optimista: "Ya pasamos el período de contagio y nos sentimos muy bien solo persisten la pérdida de estos sentidos que uno no valora mientras los tiene Por suerte fue una semana de buenas noticias. Ahora volvemos al ruedo con todooooooo Quién nos para @imhoffjuan_ ???".