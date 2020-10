Debut con triunfo en la última jugada para Argentina XV

Chile vs Argentina XV - 4 Naciones Sudamericano 2020

Argentina-XV1.jpg

Leonel Oviedo, Ignacio Ruiz y Tomás Cubilla marcaron los tries de Argentina XV en el 4 Naciones Sudamericano, mientras que Martín Elías anotó dos conversiones y Castiglioni aportó un penal más.

Ignacio Fernández Lobbe, Head Coach

“Estamos muy contentos de estar acá en Uruguay así que agradecemos a la UAR, URU y SAR. Hoy estuvimos inexistentes en la cancha, pero por suerte sacamos adelante el partido. Tenemos muchas cosas que mejorar. Vamos a hacer una fuerte autocrítica hoy a la noche, para prepararnos para el próximo partido. Hoy nos dimos cuenta que falta un montón”, reveló.

Tomás Cubilla, capitán

“Había muchas ansias y muchas ganas que nos jugaron en contra en el primer tiempo, donde no pudimos plantear lo de la semana, pero en el segundo tiempo salimos con otra cara, a ser protagonistas y se pudo. Hubo imprecisiones lógicas pero creo que lo cerramos de buena manera. Era lógico que en las primeras jugadas hubiera imprecisiones. Había muchas ganas de todos de jugar y por momentos el clima no ayudó tampoco pero lo importante era salir y jugar. No todos tienen este privilegio, así que estoy muy contento”, expresó.

Por la segunda fecha del 4 Naciones Sudamericano, Argentina XV enfrentará a Brasil el miércoles 21 de octubre, desde las 17 horas, y luego culminará su presencia en Uruguay, cuando juegue ante los locales, el lunes 25 de octubre, también en el estadio Charrúa.

Síntesis

Chile XV: Javier Carrasco, Tomás Dussaillant, Matías Dittus; Clemente Saavedra, Javier Eissmann; Martín Sigren (c), Ignacio Silva, Nicolás Garafulic; Marcelo Torrealba, Francisco Urroz; Matías Garafulic, Santiago Videla, Domingo Saavedra, Julio Blanc; Rodrigo Fernández.

Entrenador: Pablo Lemoine.

Ingresaron: Bohme, Gurruchaga, Inostroza, Lues, Pedrero, Orchard, Hansenlechner, Strabucchi, Larenas, Escobar, Huici.

Argentina XV: Javier Díaz, Leonel Oviedo, Lucas Favre; Santiago Portillo, Franco Molina; Lautaro Bavaro, Javier Ortega Desio, Bautista Pedemonte; Lautaro Bazán Vélez, Martín Elías; Martín Cancelliere, Juan Pablo Castro, Tomás Cubilla (c), Mateo Carreras; Juan Bautista Daireaux.

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Ingresaron: I. Ruiz, Rodrigo Martínez, Francisco Minervino, Estanislao Carullo, Federico Gutiérrez, Joaquín Pellandini, Santiago Mare, Matías Osadczuk, Teo Castiglioni, Juan Cruz Perez Rachel y Santiago Ruiz.

Árbitro: Ricardo Cauá (BRA)

Estadio: Charrúa (Montevideo)